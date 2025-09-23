La Real Sociedad Económica de Santiago debate sobre la reforma de la financiación autonómica
Santiago Lago y María Cadaval analizan en Compostela los retos del sistema en una nueva sesión del ciclo 'Compostela 2023-2027'
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS) organiza este miércoles, 24 de septiembre, una nueva mesa de debate dentro de su ciclo “Compostela 2023-2027. Presente y futuro”, en la que se abordarán las claves y las incertidumbres de la financiación autonómica y la necesidad de su reforma.
El encuentro contará con la participación del catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela, Santiago Lago Peñas, y de la profesora del mismo departamento, María Cadaval Sampedro, que reflexionarán bajo el título “Financiación autonómica. Tiempo de espera ante una reforma necesaria”.
Un foro abierto a la ciudadanía
La sesión tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala de Juntas de la sede de la RSEAPS, situada en la plaza Salvador de Parga, 4 (primera planta). El acto será presentado por el presidente de la Real Sociedad Económica, Francisco Loimil Garrido, y contará con la posibilidad de preguntas por parte del público asistente.
El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo, y el debate será retransmitido en directo a través del canal de YouTube RSEAPS-Amigos del País en el siguiente enlace.