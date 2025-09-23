Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Real Sociedad Económica de Santiago debate sobre la reforma de la financiación autonómica

Santiago Lago y María Cadaval analizan en Compostela los retos del sistema en una nueva sesión del ciclo 'Compostela 2023-2027'

Eladio Lois
Eladio Lois
23/09/2025 12:49
Interior de las instalaciones de la Real Sociedad Económica de Santiago
Interior de las instalaciones de la Real Sociedad Económica de SantiagoRSEAPS

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS) organiza este miércoles, 24 de septiembre, una nueva mesa de debate dentro de su ciclo “Compostela 2023-2027. Presente y futuro”, en la que se abordarán las claves y las incertidumbres de la financiación autonómica y la necesidad de su reforma.

El encuentro contará con la participación del catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela, Santiago Lago Peñas, y de la profesora del mismo departamento, María Cadaval Sampedro, que reflexionarán bajo el título “Financiación autonómica. Tiempo de espera ante una reforma necesaria”.

Un foro abierto a la ciudadanía

La sesión tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala de Juntas de la sede de la RSEAPS, situada en la plaza Salvador de Parga, 4 (primera planta). El acto será presentado por el presidente de la Real Sociedad Económica, Francisco Loimil Garrido, y contará con la posibilidad de preguntas por parte del público asistente.

El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo, y el debate será retransmitido en directo a través del canal de YouTube RSEAPS-Amigos del País en el siguiente enlace.

