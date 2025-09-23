Goretti Sanmartín defiende en Santiago un modelo turístico sustentable, eficiente y consciente

La regidora intervino en el 'Foro Local de Turismo de Galicia. Por unha xestión turística sostible, eficiente e consciente”Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participó este martes en la inauguración del Foro Local de Turismo de Galicia, organizado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Durante su intervención, defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico sustentable, eficiente y consciente para Compostela.

Sanmartín recordó que la ciudad es un destino maduro que en 2024 alcanzó un máximo histórico de 1,6 millones de estadías y entregó cerca de medio millón de Compostelas a peregrinos de más de 160 países. Para este 2025, la previsión es acercarse a esas cifras y superar el récord de Compostelas. Turismo adaptado a la ciudad

La regidora incidió en la importancia de garantizar la convivencia entre turistas y residentes, subrayando que “o turismo supón moitos beneficios para Compostela, mais non podemos adaptar a cidade ao turismo, senón que o turismo que nos visita ten que adaptarse á cidade”.

Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de CompostelaEladio Lois

En este sentido, defendió un cambio de rumbo respecto a la estrategia tradicional centrada en el volumen de visitantes: el nuevo modelo busca armonizar los flujos turísticos con la vida diaria de quienes habitan en Santiago.

Cuatro ejes de transformación

La alcaldesa ejemplificó este cambio en cuatro grandes medidas que marcan la agenda municipal:

El plan de sostenibilidad turística , con acciones que van desde un sistema de inteligencia para monitorizar la demanda hasta un concurso internacional para renovar la iluminación de la ciudad histórica.

, con acciones que van desde un sistema de inteligencia para monitorizar la demanda hasta un concurso internacional para renovar la iluminación de la ciudad histórica. La normativa restrictiva sobre las viviendas de uso turístico , que pretende aliviar la presión sobre el mercado del alquiler. Actualmente existen unas 700 viviendas turísticas registradas con más de 3.500 plazas.

La recarga municipal al impuesto gallego de estadías turísticas , aprobada el pasado 31 de julio y que entrará en vigor el 1 de octubre , destinando como mínimo el 80% de lo recaudado al fomento de un turismo.

, aprobada el pasado 31 de julio y que entrará en vigor el , destinando como mínimo el 80% de lo recaudado al fomento de un turismo. La campaña Fráxil, con un decálogo de buenas conductas disponible en la web de Santiago Turismo, orientado a promover un turismo respetuoso con el patrimonio y, sobre todo, con la vecindad.

Llamamiento a la colaboración

Con relación al nuevo impuesto, Sanmartín hizo un llamamiento a la retirada del recurso presentado contra la medida y apeló a la colaboración con la ciudadanía compostelana: “o noso obxectivo non é outro que atender as demandas da veciñanza compostelá”.

La alcaldesa concluyó destacando que fomentar un turismo consciente ha sido una prioridad desde el inicio de su mandato y que Compostela debe seguir siendo referente no solo en conservación del patrimonio, sino también en políticas que mejoren la habitabilidad y la sostenibilidad de la ciudad.