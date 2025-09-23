Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario Compostela

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Concello de Santiago y Unión Hotelera mantienen una reunión técnica sobre la implantación de la tasa turística

El encuentro buscó aclarar dudas sobre la aplicación del nuevo gravamen que entrará en vigor el 1 de octubre

Redacción
23/09/2025 21:59
Miembros y representantes de la UHC
Miembros y representantes de la UHCUHC

El Concello de Santiago y la asociación Unión Hotelera Compostela celebraron este martes una reunión de trabajo para abordar cuestiones técnicas sobre la implantación de la tasa turística, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de octubre.

En el encuentro participaron la concejala de Turismo, Miriam Louzao, el edil de Hacienda, Manuel César, y otros representantes municipales, junto a una delegación de Unión Hotelera Compostela. Desde el gobierno local definieron la cita como “cordial y productiva”, en continuidad con las reuniones mantenidas durante los últimos meses con distintas asociaciones del sector. 

Divergencias sobre la justificación del gravamen

Pese al diálogo, la asociación mantiene su recurso contencioso contra la medida. Unión Hotelera sostiene que la propuesta del Concello no acredita la “necesidad concreta” que establece la normativa autonómica y que se apoya en “datos dispersos” –como el número de peregrinos, el tránsito o los pasajeros– para justificar el nuevo impuesto.

Además, el estudio elaborado por la entidad hotelera concluye que no existe un déficit fiscal derivado del turismo que haga necesaria esta recarga, un argumento que el gobierno municipal rechaza de plano. 

Aspectos técnicos de aplicación

Por su parte, desde Unión Hotelera indicaron que acudieron a la reunión convocada por la concejala de Turismo para resolver “aspectos técnicos” relativos a la aplicación de la tasa. La asociación señaló que la cita no tuvo carácter político, sino exclusivamente operativo.

Pese al contencioso en marcha, el Concello reiteró su intención de mantener el calendario previsto y aplicar la tasa turística a partir del próximo martes.

Te puede interesar

Detalle cartel nas sendas da auga

“Nas sendas da Auga”: un percorrido pola memoria líquida de Compostela
Adriana Quesada
La regidora intervino en el 'Foro Local de Turismo de Galicia. Por unha xestión turística sostible, eficiente e consciente”

Goretti Sanmartín defiende en Santiago un modelo turístico sustentable, eficiente y consciente
Redacción
O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante o encontro

A Xunta lembra en Padrón que as axudas extraordinarias ao retorno rematan o 30 de setembro
Redacción
Ambulancia en el centro de Santiago de Compostela (archivo)

Muere un ciclista de 78 años tras chocar con un vehículo en el Campus Sur de Santiago
Redacción