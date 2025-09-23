El Concello de Santiago y Unión Hotelera mantienen una reunión técnica sobre la implantación de la tasa turística

Miembros y representantes de la UHCUHC

El Concello de Santiago y la asociación Unión Hotelera Compostela celebraron este martes una reunión de trabajo para abordar cuestiones técnicas sobre la implantación de la tasa turística, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de octubre.

En el encuentro participaron la concejala de Turismo, Miriam Louzao, el edil de Hacienda, Manuel César, y otros representantes municipales, junto a una delegación de Unión Hotelera Compostela. Desde el gobierno local definieron la cita como “cordial y productiva”, en continuidad con las reuniones mantenidas durante los últimos meses con distintas asociaciones del sector.

Divergencias sobre la justificación del gravamen

Pese al diálogo, la asociación mantiene su recurso contencioso contra la medida. Unión Hotelera sostiene que la propuesta del Concello no acredita la “necesidad concreta” que establece la normativa autonómica y que se apoya en “datos dispersos” –como el número de peregrinos, el tránsito o los pasajeros– para justificar el nuevo impuesto.

Además, el estudio elaborado por la entidad hotelera concluye que no existe un déficit fiscal derivado del turismo que haga necesaria esta recarga, un argumento que el gobierno municipal rechaza de plano.

Aspectos técnicos de aplicación

Por su parte, desde Unión Hotelera indicaron que acudieron a la reunión convocada por la concejala de Turismo para resolver “aspectos técnicos” relativos a la aplicación de la tasa. La asociación señaló que la cita no tuvo carácter político, sino exclusivamente operativo.

Pese al contencioso en marcha, el Concello reiteró su intención de mantener el calendario previsto y aplicar la tasa turística a partir del próximo martes.