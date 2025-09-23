ADEGA celebra en Compostela o seu 50 aniversario cun ciclo de actividades
A exposición “50 anos coidando a terra”, obradoiros, roteiros, proxeccións e mesas redondas compoñen un programa de oito días
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) celebra o seu medio século de traxectoria cun ciclo de actividades en Santiago de Compostela que se desenvolverán entre o 26 de setembro e o 7 de outubro.
O ciclo arrancará este venres ás 12.00 horas no paseo da Alameda coa inauguración da exposición itinerante “50 anos coidando a terra”, unha mostra exterior composta por paneis e elementos simbólicos que percorren a historia do movemento ecoloxista e da propia asociación. Ao acto de apertura están convidadas as institucións colaboradoras, Concello de Santiago e Deputación da Coruña, así como entidades e colectivos que teñen colaborado con ADEGA. Unha vez rematado, terá lugar unha visita guiada pola mostra.
Xa pola tarde, o Centro Sociocultural do Ensanche acollerá a proxección do documental “A terra por gañar” (18:00 h) e unha mesa redonda baixo o título “ADEGA, unha historia de compromiso coa terra” (19.30 horas), na que nomes de referencia na organización como Ramón Varela, Manolo Soto ou María Lafuente repasarán o labor desenvolvido por ADEGA ao longo de cinco décadas de activismo e educación ambiental.
8 días de actividades na capital
A programación continuará con diversas propostas que se desenvolverán en diferentes espazos da cidade: o luns, 29 de setembro, levarase a cabo un obradoiro de reciclaxe no Centro Sociocultural Fontiñas ás 17.00 horas. Ao día seguinte, haberá unha visita á Estación Depuradora de Augas Residuais en Aríns, que terá lugar ás 11.00 horas.
O mércores 1 de outubro haberá outra oportunidade para visualizar o documental "A terra por gañar", cuxa proxección dará comezo ás 18.00 horas e irá seguida por uha mesa redonda titulada "O movemento social compostelán na defensa da terra", ambas actividades terán lugar na Casa Asociacións de Cornes. Despois dun día máis sedentario, o xoves proponse o roteiro "Refuxios de vida e lendas" no Pedroso ás 16.30 horas.
No caso do venres 3 de outubro, levarase a cabo a instalación da exposición da Alameda no IES Xelmírez ás 12.00 horas. E, finalmente, o luns 6 de outubro realizarase unha descuberta de biodiversidade nas charcas do Pedroso ás 16.30 horas. Actividade que vai seguido, no día seguinte, pola inspección do Proxecto Ríos no Sarela.