Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario Compostela

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Referentes en medicina clínica acudirán a Santiago para un congreso internacional

Organizado pola asociación estudiantil Comunidade Médica en Formación, contará con expertos como Ángel Carracedo e Verónica Casado

Redacción
22/09/2025 16:29
Estudantes participando nun obradoiro de suturas organizado por CoMeF
Estudantes participando nun obradoiro de suturas organizado por CoMeF

Baixo o lema "Formar hoxe ao médico do mañá", a asociación estudantil Comunidade Médica en Formación (CoMeF) organiza os días 3 e 4 de outubro na Cidade da Cultura o Congreso Internacional de Medicina Clínica (CIMEC).

O evento preséntase como un espazo de encontro entre persoal profesional consolidado e novas xeracións, onde a aprendizaxe práctica e a innovación son protagonistas. Reunirá entre 600 e 700 estudantes, médicos e médicas internas residentes e profesionais sanitarios de todo o país, xunto a persoal experto nacional e internacional de referencia, para debater sobre os principais retos da medicina clínica actual.

O programa dará comezo ás 9.30 horas co acto inaugural, tras o que intervirá Mariano Barbacid, un dos maiores expertos en investigación oncolóxica e ex director do CNIO. Esa mañá tamén haberá os relatorios do endocrinólogo líder en terapias hormonais Manel Puig e do cardiólogo Josep Brugada, especialista en arritmias e descubridor dunha enfermidade causante da morte súbita cardíaca que hoxe leva o seu nome.

Xa na tarde do venres 3 intervirán o especialista en Medicina Interna e Hepatoloxía e director de Medicina Interna na Clínica Universidade de Navarra, Jorge Quiroga, e a experta en medicina deportiva e vicepresidenta primeira do Colexio Oficial de Médicos de Valladolid, Raquel Blasco.

A sesión so sábado comezará coa intervención do catedrático da USC e referencia no eido da xenética en todo o mundo, Ángel Carracedo, e continuará con Verónica Casado, especialista en Medicina de Familia e primeira española recoñecida como "Mellor Médico de Familia do Mundo"; Miguel Sanmamed, investigador emerxente líder do grupo de investigación de inmunoterapia da Universidade de Navarra); Michel Kahaleh, xefe de gastroenteroloxía nun hospital de New Jersey (EEUU); e Magda Campins, que foi presidenta do Comité Científico Asesor da COVID-19 en Cataluña.

Te puede interesar

Detalle cartel nas sendas da auga

“Nas sendas da Auga”: un percorrido pola memoria líquida de Compostela
Adriana Quesada
La regidora intervino en el 'Foro Local de Turismo de Galicia. Por unha xestión turística sostible, eficiente e consciente”

Goretti Sanmartín defiende en Santiago un modelo turístico sustentable, eficiente y consciente
Redacción
O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante o encontro

A Xunta lembra en Padrón que as axudas extraordinarias ao retorno rematan o 30 de setembro
Redacción
Ambulancia en el centro de Santiago de Compostela (archivo)

Muere un ciclista de 78 años tras chocar con un vehículo en el Campus Sur de Santiago
Redacción