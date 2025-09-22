Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Festival Maré comeza este mércores cunha aposta interxeneracional

Do 24 ao 28 de setembro, escenarios emblemáticos de Compostela darán acollida a concertos de máis de 30 artistas

Redacción
22/09/2025 16:15
Festival Maré 2025
O cartaz do festival foi presentado hoxe nunha rolda de prensa

O Festival Maré da a coñecer o seu cartaz completo para a edición deste ano, que se celebrará en Santiago de Compostela do 24 ao 28 de setembro. Este festival, definido como un espazo humanizado que entende a cultura como dereito fundamental, trae un cartel que tamén é unha declaración de principios combinando o respecto pola tradición e aposta pola innovación.

Durante varios días, Compostela transfórmase nun palco a ceo aberto, alumeando espazos culturais da cidade e acollendo máis de 30 artistas de distintos xéneros e linguas, tanto consolidados como novas voces. A programación, pensada para ser interxeneracional, compleméntase con actividades de poesía, danza, comedia, talleres, propostas infantís e un mercado de artesanía, facendo de Maré un mapa artístico diverso.

O festival aposta por un puzzle de voces galegas e internacionais, e presenta unha ampla diversidade de estilos, territorios e linguaxes, reforzando o espírito de diálogo cultural que o caracteriza. Entre os nomes destacan:

Felisa Segade, integrante de Leilía, que presentará o seu novo proxecto en solitario no concerto inaugural, acompañada do espectáculo previo de Carabela.

  • Kevin Johansen + Liniers, nun encontro entre música e ilustración en directo.
  • A nova formación de Aida Tarrío (Tanxugueiras), que chega baixo o nome de Gala i Ovidio.
  • Regreso a Galicia do guitarrista Tuareg Bombino
  • A forza escénica de Bongeziwe Mabandla (Sudáfrica).
  • A unión creativa entre Judit Neddermann e Pau Figueres, ou a proposta de Germán Díaz, Benxamín Otero e Vidya Shah.
  • Propostas galegas como Davide Salvado, Sofía Espiñeira, Quico Comesaña ou A Pedreira, entre outras.

O cartel complétase cunha ampla representación de artistas internacionais como Sara Curruchich (Guatemala), El Búho, Leiden, K.O.G., Da Cruz ou Briela Ojeda, así como co concerto de clausura, a cargo de Sol Band (Gaza) e a Frotilha de artistas contra o xenocidio.

Vertente profesional

Este ano, Maré 2025 reforza tamén a súa vertente profesional cun encontro que reunirá 13 profesionais convidados de 8 países —Marrocos, Bélxica, Francia, Italia, Colombia, Portugal, Eslovaquia e España—, creando un espazo de intercambio e colaboración para impulsar novas redes internacionais.

O festival espallará os seus concertos por diferentes escenarios emblemáticos da cidade: Sala Capitol, Teatro Principal, Igrexa da Universidade, CSC Maruxa e Coralia, Riquela Clube, Casa das Crechas, Praza da Mazarelos ou Praza de Pratería.

