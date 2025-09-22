Las seis ofertas de empleo más interesantes esta semana en Santiago de Compostela

Zona Vieja de Santiago de CompostelaEladio Lois

Santiago de Compostela continúa consolidándose como un polo de atracción laboral con ofertas activas en sectores clave como la alimentación, la tecnología, la moda y la salud. Estas son las seis vacantes más destacadas publicadas en los principales portales de empleo:

Técnico/a de control de calidad para empresa alimentaria en los alrededores de Santiago.

Requiere experiencia en el sector y vehículo propio.

Inscribirse en Eurofirms

Técnico/a de Mantenimiento en TK Elevadores.

Ofrecen contrato indefinido, estabilidad y retribución flexible.

Inscribirse en TK Elevator

Personal para tienda en Primark (Santiago).

Contrato indefinido, jornada completa y formación continuada.

Inscribirse en Fashion Jobs

Fisioterapeuta para Centro Médico Isomedic.

Jornada completa con posibilidad de contrato indefinido.

Inscribirse en Tablón de Anuncios

Esteticista para marca de alta cosmética.

Contrato fijo discontinuo del 29/09 al 04/10, 13,28 €/hora.

Inscribirse en Randstad

Supervisor/a de equipos de venta en Staff Global Group.

Contrato fijo discontinuo, vehículo de empresa y gastos de desplazamiento.

Inscribirse en InfoJobs