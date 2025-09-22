Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario Compostela

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Las seis ofertas de empleo más interesantes esta semana en Santiago de Compostela

Hostelería, retail, sanidad y servicios técnicos concentran las vacantes más destacadas en la ciudad

Redacción
22/09/2025 15:00
Zona Vieja de Santiago de Compostela
Zona Vieja de Santiago de CompostelaEladio Lois

Santiago de Compostela continúa consolidándose como un polo de atracción laboral con ofertas activas en sectores clave como la alimentación, la tecnología, la moda y la salud. Estas son las seis vacantes más destacadas publicadas en los principales portales de empleo:

Santiago de Compostela continúa consolidándose como un polo de atracción laboral con ofertas activas en sectores clave como la alimentación, la tecnología, la moda y la salud. Estas son las seis vacantes más destacadas publicadas en los principales portales de empleo:

  • Técnico/a de control de calidad para empresa alimentaria en los alrededores de Santiago.

Requiere experiencia en el sector y vehículo propio.

Inscribirse en Eurofirms

  • Técnico/a de Mantenimiento en TK Elevadores.

Ofrecen contrato indefinido, estabilidad y retribución flexible.

Inscribirse en TK Elevator

  • Personal para tienda en Primark (Santiago).

Contrato indefinido, jornada completa y formación continuada.

Inscribirse en Fashion Jobs

  • Fisioterapeuta para Centro Médico Isomedic.

Jornada completa con posibilidad de contrato indefinido.

Inscribirse en Tablón de Anuncios

  • Esteticista para marca de alta cosmética.

Contrato fijo discontinuo del 29/09 al 04/10, 13,28 €/hora.

Inscribirse en Randstad

  • Supervisor/a de equipos de venta en Staff Global Group.

Contrato fijo discontinuo, vehículo de empresa y gastos de desplazamiento.

Inscribirse en InfoJobs

Te puede interesar

Detalle cartel nas sendas da auga

“Nas sendas da Auga”: un percorrido pola memoria líquida de Compostela
Adriana Quesada
La regidora intervino en el 'Foro Local de Turismo de Galicia. Por unha xestión turística sostible, eficiente e consciente”

Goretti Sanmartín defiende en Santiago un modelo turístico sustentable, eficiente y consciente
Redacción
O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante o encontro

A Xunta lembra en Padrón que as axudas extraordinarias ao retorno rematan o 30 de setembro
Redacción
Ambulancia en el centro de Santiago de Compostela (archivo)

Muere un ciclista de 78 años tras chocar con un vehículo en el Campus Sur de Santiago
Redacción