El PP critica la “improvisación” del BNG en las obras de la rúa da Estrada y Restollal

Estado actual de las calles del barrio de CastiñeiriñoPP de Santiago

El Partido Popular de Santiago ha denunciado este lunes la falta de planificación del gobierno local en la ejecución de obras en varios barrios de la ciudad. El concejal popular Adrián Villa acusó al BNG de actuar “con improvisación” y de “tirar el dinero de los santiagueses” en intervenciones que calificó de “chambonadas”.

El concejal popular, Adrián Villa, durante una rueda de prensaPP de Santiago

Villa señaló especialmente los trabajos realizados en la rúa da Estrada y la rúa do Restollal, donde, según el PP, se llevaron a cabo actuaciones “surrealistas”. En el caso del Restollal, recordó que la vía fue pintada en julio, pero en septiembre se asfaltó de nuevo el tramo superior, lo que obligó a repintarla.

Críticas a la seguridad vial

En cuanto a la rúa da Estrada, el concejal popular denunció que la actuación municipal fue “deficiente”, ya que “se limitaron a tapar los baches de mayor tamaño, dejando otros sin cubrir, lo que hace que la calle parezca un tablero de ajedrez”.

Villa alertó además de la falta de pintado de pasos de peatones en un cruce sensible, donde “hace meses se produjo un atropello importante” por ser un punto muy transitado tanto por vehículos como por viandantes. Según indicó, los vecinos llevan ya dos semanas esperando que se marque la señalización horizontal.

Llamada a la planificación

El edil popular insistió en reclamar al gobierno nacionalista que planifique mejor las obras y evite gastos que, a su juicio, no se traducen en mejoras reales para la ciudad. “Los nacionalistas no planifican absolutamente nada, viven instalados en la improvisación”, concluyó.