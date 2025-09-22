Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Concello de Santiago mueve más de 300 millones en su nuevo Plan de Contratación

El documento, de carácter programático, prevé licitaciones antes de final de año

Redacción
22/09/2025 19:30
IMG 2303
Pazo de RaxoiArchivo

El Concello de Santiago ha aprobado su Plan de Contratación para este año, que incluye un total de 115 contratos con un valor estimado de 301,5 millones de euros.

La portavoz municipal, Míriam Louzao, explicó tras la reunión de la Junta de Gobierno que el plan “tiene la finalidad de dar a conocer en un único documento las necesidades que pretenden cubrirse mediante contratos a lo largo del año, cuyo anuncio de licitación se prevé publicar antes del 31 de diciembre, con independencia de que la ejecución se inicie en 2025”.

La concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao, en rueda de prensa.
La concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao, en rueda de prensaConcello de Santiago

Louzao subrayó que el texto “es programático y orientativo” y que no implica un compromiso firme de licitar todos los contratos recogidos ni de hacerlo bajo las condiciones exactas reflejadas en el documento.

