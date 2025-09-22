El Concello de Santiago insiste en que la tasa turística es “justificada” y prevé su entrada en vigor el 1 de octubre
La portavoz del gobierno local, Miriam Louzao, invita al diálogo a la Unión Hotelera tras el recurso presentado contra la medida
El gobierno local de Santiago de Compostela mantiene firme su intención de implantar la tasa turística a partir del 1 de octubre, salvo que una medida judicial obligue a posponerla tras el recurso presentado por la Unión Hotelera de Compostela (UHC).
La portavoz del ejecutivo municipal, Miriam Louzao, defendió este lunes que la medida es “justificada” y responde a la necesidad de que los visitantes “puedan colaborar con los gastos que genera su estancia en la ciudad”.
Críticas al recurso
Louzao lamentó la actitud “beligerante” de una parte del sector hotelero, aludiendo a los promotores del recurso, y subrayó que el Concello apuesta por la “colaboración y la sensatez”.
La portavoz insistió en que no existe fórmula para aplicar el impuesto a quienes no pernoctan y recordó que se trata únicamente de un tributo ligado a las estancias. “No vale usar los datos para lo que te interese”, recalcó, en referencia a los cálculos que manejan los críticos con la medida.
Invitación al diálogo
El ejecutivo compostelano considera que la postura de la UHC responde a “un posicionamiento más bien casi político” y reclamó que la asociación aclare su opinión sobre la tasa turística de A Coruña.
A juicio del Concello, el recurso coloca a la organización “en contra de lo que la mayoría de la población de Compostela demanda”. Por ello, Louzao instó a que los hoteleros se alineen con los intereses vecinales y reiteró la disposición del gobierno local a abrir espacios de diálogo con el sector.