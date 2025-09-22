Demandan la reapertura del aparcamiento de la plaza Marcial Villamor "tras 15 años de abandono"

La plaza de Marcial Villamor, en SantiagoUCIN

El partido UCIN Santiago denunció este lunes la situación del aparcamiento municipal de la Praza Marcial Villamor, una infraestructura construida con fondos públicos en 2009, inaugurada en enero de 2010 y que, quince años después, continúa cerrada e inutilizada.

Según la formación, se trata de unas 30 plazas de estacionamiento soterradas bajo la plaza, que costaron cientos de miles de euros y que nunca llegaron a estar disponibles para los vecinos. “Estamos ante un proyecto fantasma que dejó al barrio sin una solución de movilidad y que supuso un claro despilfarro de dinero público”, señalan.

Reivindicaciones de UCIN

UCIN Compostela asegura que este caso refleja “incompetencia e irresponsabilidad política” por parte de diferentes gobiernos municipales, independientemente de su color. Ante ello, el partido formula tres exigencias concretas:

Apertura inmediata de una investigación para determinar quién fue responsable de la gestión.

para determinar quién fue responsable de la gestión. Publicación urgente del coste total de la obra y de los motivos por los que nunca entró en servicio.

de la obra y de los motivos por los que nunca entró en servicio. Puesta en marcha de un plan de apertura y uso público del aparcamiento, para evitar que siga cerrado una infraestructura ya pagada.

Crítica política

El coordinador local de UCIN Santiago, Diego Adrián Mallo Cao, afirmó que “Santiago no puede seguir siendo el escaparate del abandono, la chapuza y la mentira política” y reclamó que “quien malgastó el dinero de los vecinos debe dar la cara y asumir responsabilidades”.

El coordinador de UCIN en Santiago, Diego Adrián Mallo CaoUCIN

Con esta denuncia, UCIN busca que el Concello reactive un espacio de aparcamiento que a día de hoy continúa sin cumplir la función para la que fue creado.