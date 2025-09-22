Casi 180 menores en situación de vulnerabilidad harán el Camino de Santiago en busca de "inclusión"

Cada año, miembros de esta iniciativa hacen el Camino con los jóvenes

Cerca de 180 menores en situación de vulnerabilidad harán el último tramo del Camino de Santiago como parte de la novena edición de la iniciativa "Camino de Valores", realizada por la entidad UP2U Project - Depende de Ti, bajo el lema "Caminando por la Salud Mental".

Cada año, miembros de la iniciativa social sin ánimo de lucro recorren el Camino de Santiago con los jóvenes para abrirles "oportunidades reales de inclusión a través de la educación en valores".

Por ello, este lunes, la presidenta de UP2U y magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel, acompañada por representantes de instituciones que apoyan la iniciativa, ha dado a conocer más detalles de la presente edición de la ruta.

"Estos chicos y chicas que participan en este camino, aparte de beneficiarse de todo lo que significan los valores, (...) todos ellos consiguen, después de esta actividad, no solamente encontrar el camino adecuado, sino desde el punto de vista jurídico que puedan ir de una medida privativa de libertad a una no privativa", ha explicado la magistrada.

Asimismo, la peregrinación de los menores en situación de vulnerabilidad "hacia la inclusión social" comenzará en Samos (Lugo) el próximo 9 de octubre y terminará en la Praza do Obradoiro, en Santiago, el 12 de octubre.

La organización recalca que la propuesta representa una "segunda oportunidad" para esos menores y pretende ser un llamamiento "sereno y urgente" para que la sociedad asuma "compromisos reales con la juventud".