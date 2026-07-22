El sueño de crear un whisky gallego ya es una realidad

Albela viajó a Irlanda con el objetivo de conocer pequeñas destilerías que le sirvieran de inspiración Cedida

El maestro destilador gallego Pepe Albela presentó este martes en Vedra Deleria, el primer whisky destilado y envejecido en Galicia. Se trata de una edición limitada de 50 botellas numeradas que se comercializa junto a una experiencia en la destilería y un packaging elaborado con la colaboración de distintos artesanos y creadores gallegos.

El acto comenzó con Albela parafraseando el inicio de Memorias dun neno labrego, un libro que forma parte del propio estuche del whisky. "Hoxe cúmprese un soño que rondaba na miña cabeza dende hai moito: crear un whisky galego", afirmó el maestro destilador antes de entregar la primera botella al músico Miguel Tena, a quien definió como "amigo, compositor, gran persona y amante de los destilados".

Arropado por buena parte de los colaboradores del proyecto, Albela acompañó a Tena en una visita guiada por la destilería y en una cata de dos añadas diferentes: la correspondiente a la primera edición, destilada en 2017 y envejecida en barricas de roble gallego y de sousón, y otra de 2018, criada en barricas de roble gallego y de caíño. La cata estuvo dirigida por el propio maestro destilador.

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Tras la visita, Miguel Tena escribió la primera dedicatoria en el libro que recogerá los mensajes de las personas que adquieran alguna de las 50 unidades disponibles de Deleria. "Queremos que o público veña buscar esta botella e que viva en persoa esta experiencia exclusiva consistente en visitar e catar na destilería de whisky, ademais de facerse co pack que inclúe unha das botellas numeradas e diferentes pezas de artesanía galega", explicó Albela. La jornada concluyó con un concierto informal de Miguel Tena ante vecinos y amigos.

Pepe Albela entrega la primera botella a Miguel Tena Cedida

De las 50 botellas disponibles, alrededor de la mitad ya están reservadas. "É un proyecto único, non hai nada parecido en Galicia. De feito, a idea é comercializar o número de botellas necesarias para que o proxecto continúe coa máxima de conseguir elaborar un whisky excepcional de referencia internacional", destacó.

Pero además, el whisky Deleria, directo de la barrica, sin agua y con una graduación alcohólica de más de 60º, se presenta no sólo con la visita guiada y cata para dos personas sino con un packaging sostenible muy especial en el que han colaborado Xabi Seoane, que proporcionó las barricas de variedades autóctonas gallegas para su envejecimiento; la artesana Carmen Valcárcel, quien diseñó el etiquetado con papel de hierbas; el diseñador Arturo Álvarez, con su lámpara de Campo de cereal; dos vasos de whisky, un ejemplar do libro Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vila, y una maleta de madera realizada por el artesano Pepe Ferradáns

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El proyecto comenzó a gestarse en 2017 de la mano de Pepe Albela, tercera generación de una familia de destiladores de Vedra. El maestro destilador explicó que la idea nació de la relación que siempre vio entre Galicia e Irlanda. "Nos unen la cultura, el clima y, sobre todo, la pasión por la destilación. Galicia siempre fue un referente de los destilados y también es tierra de cereal. Solo había que atreverse a dibujarlo fuera de las líneas" "Únenos a cultura, o clima e, sobre todo a paixón pola destilación. Galicia sempre foi un referente dos destilados, sobre todo das augardentes. Pero tamén é cultivo minifundista de cereal. Que podía fallar? Sabíamos destilar, tiñamos cereal, só había que atreverse a debuxalo fóra das liñas", señaló.

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Para desarrollar el proyecto, Albela viajó a Irlanda con el objetivo de conocer pequeñas destilerías que le sirvieran de inspiración. Foron dez anos de traballo, de momentos duros, de dúbidas, de ledicia… pero o noso soño podía con todo e sabemos que dimos un paso adiante e non no podemos estar máis ilusionados", concluyó.