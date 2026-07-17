Vedra licita la reforma integral de su centro de salud por más de 670.000 euros

Fachada Centro Saúde de Vedra

El Concello de Vedra ha sacado a licitación la reforma integral de su centro de salud, una actuación con una inversión total de 672.745,37 euros que permitirá modernizar las instalaciones sin interrumpir la atención a la ciudadanía durante el desarrollo de las obras.

El proyecto contempla una inversión de 601.304,28 euros para la ejecución de la reforma y otros 71.441,09 euros destinados a la instalación de casetas provisionales que albergarán las consultas médicas mientras duren los trabajos.

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La actuación está cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Concello de Vedra. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 5 de agosto a través de la Plataforma de Contratación del Estado.