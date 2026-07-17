Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vedra

Vedra licita la reforma integral de su centro de salud por más de 670.000 euros

Las obras, cofinanciadas por la Xunta y el Concello, se realizarán sin interrumpir la atención sanitaria gracias a consultas provisionales

Redacción
17/07/2026 12:01
Foto Fachada Centro Saúde de Vedra
Fachada Centro Saúde de Vedra
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Vedra ha sacado a licitación la reforma integral de su centro de salud, una actuación con una inversión total de 672.745,37 euros que permitirá modernizar las instalaciones sin interrumpir la atención a la ciudadanía durante el desarrollo de las obras.

El proyecto contempla una inversión de 601.304,28 euros para la ejecución de la reforma y otros 71.441,09 euros destinados a la instalación de casetas provisionales que albergarán las consultas médicas mientras duren los trabajos.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitaron el nuevo edificio C del CHUS

El CHUS estrenará antes de final de año un nuevo edificio de 22 millones con reproducción asistida, hospital de día y unidad de mama

Más información

La actuación está cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Concello de Vedra. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 5 de agosto a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Foto Fachada Centro Saúde de Vedra

Vedra licita la reforma integral de su centro de salud por más de 670.000 euros
Redacción
Foto do grupo Descenso do Ulla 2026

Correntes do Ulla 2026 arranca con el Descenso do Ulla y continúa con cinco actividades de verano
Redacción
El ideal gallego

Fallece un camionero tras salirse de la vía en la AP-53 a su paso por Vedra
Europa Press
WhatsApp Image 2026-06-23 at 00.25.36

'Los Lolos' se incorporan a 'Os Meteoros de Rianxo' en Operación Camarón 2
Laura Rodríguez