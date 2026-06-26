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Vedra

Fallece un camionero tras salirse de la vía en la AP-53 a su paso por Vedra

El vehículo impactó contra el quitamiedos y el conductor murió pese a los intentos de reanimación de los equipos sanitarios

Europa Press
26/06/2026 20:42
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Un camionero ha fallecido este viernes en un accidente en la AP-53 a su paso por el municipio de Vedra.

Según ha informado el 112, aunque se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, finalmente los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 15.00 horas. El 061 informó al 112 de lo ocurrido, información ratificada pocos minutos más tarde por un particular, que explicaba que un camión había impactado contra el quitamiedos en la AP-53, a la altura del kilómetro 14.5, a su paso por la parroquia de San Mamede de Ribadulla, en el municipio de Vedra.

Alertaba de que el conductor permanecía en el interior de la cabina y necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Al lugar se desplazaron los Bomberos de Ordes, el GES de A Estrada, la Guardia Civil de Tráfico y los efectivos de Protección Civil.

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos sanitarios, que incluso le llegaron a realizar una reanimación cardiopulmonar, no se pudo hacer nada por la vida de la víctima.

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