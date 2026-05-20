O Goza do Ulla une con 19 rutas a unha vintena de concellos na súa nova edición
A iniciativa, que arrinca o 30 de maio, busca promover o turismo sostible e poñer en valor o patrimonio natural, cultural e gastronómico da contorna do río Ulla
No día de hoxe, o Couto de Ximonde, en Vedra, acolleu a presentación do programa Goza do Ulla 2026. O programa inclúe un total de 19 rutas que percorrerán os 20 concellos participantes, unha delas compartida entre dous municipios. As rutas comezarán o 30 de maio en Boqueixón e rematarán o 24 de outubro en Santiso.
A idea orixinal deste proxecto nace no ano 2011 a partir da iniciativa de cinco concellos bañados polo río Ulla, que concibiron a proposta de poñer en valor as potencialidades turísticas deste curso fluvial.
Na actualidade, a iniciativa reúne 20 concellos polos que transcorre o Ulla, desde o seu nacemento en Antas de Ulla ata a súa desembocadura na ría de Arousa, tras percorrer aproximadamente 130 quilómetros.
Os municipios implicados pertencen ás provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra: Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Santiso, Agolada, Arzúa, Vila de Cruces, Touro, Boqueixón, Silleda, A Estrada, Vedra, Teo, Padrón, Pontecesures, Dodro, Valga, Catoira, Rianxo e Vilagarcía de Arousa.
A actividade inicial do programa xirou arredor do aproveitamento das rutas de sendeirismo da bacía fluvial do Ulla, un espazo protexido pola Rede Natura 2000.
O éxito do proxecto débese, en boa medida, á xestión compartida en canto á organización, financiamento e aproveitamento dos recursos materiais e humanos achegados por cada concello.
Non obstante, os responsables destacan que aínda queda moito traballo por facer. Na actualidade estase a traballar na constitución dunha asociación de concellos que permita impulsar o programa de forma estable. O obxectivo é seguir redescubrindo non só as rutas de sendeirismo, senón tamén as potencialidades dos territorios e paisaxes vinculados ao Ulla.
Neste sentido, preténdese que actividades como o cicloturismo, a pesca e as actividades acuáticas poidan desenvolverse e promocionarse de maneira conxunta, preservando a contorna a través do seu coñecemento e dun modelo de desenvolvemento sostible.
En resumo, o programa Goza do Ulla é unha iniciativa de dinamización turística, cultural e económica arredor do río Ulla, que promove os recursos naturais, patrimoniais e gastronómicos dos concellos da súa contorna.
Busca conectar territorio, identidade local e desenvolvemento sostible mediante actividades, rutas e eventos en colaboración entre entidades. O seu potencial reside en converter o Ulla nun eixo de atracción turística de referencia en Galicia, xerando oportunidades para o comercio local, o turismo activo e a valorización do patrimonio, ao tempo que favorece a cooperación intermunicipal e contribúe á fixación de poboación no rural.