El Olímpico de Vedra logra el subcampeonato gallego de duatlón en categorías base

Integrantes del Olímpico de Vedra Concello de Vedra

El Club Olímpico de Vedra ha conseguido el subcampeonato gallego de duatlón en las categorías cadete, juvenil y júnior, en la competición celebrada el pasado sábado 18 de abril en Muros, repitiendo así el mismo resultado alcanzado en la edición anterior.

El conjunto vedrés firmó una actuación sólida y colectiva, sustentada en el rendimiento individual de sus deportistas, que lograron posicionarse entre los mejores equipos de Galicia pese a contar con seis bajas en la convocatoria.

Resultados destacados en todas las categorías

En categoría júnior, Laura Rodríguez fue quinta en la prueba femenina, mientras que Xandre Pomar alcanzó la octava posición y Brais Otero finalizó en el puesto 14 en la competición masculina.

En juvenil femenino, Julia Pereiras terminó en octava posición y Alejandra Rodríguez en el puesto 14, mientras que Lucía Taboada fue descalificada cuando marchaba en posiciones destacadas. En la categoría masculina, Diego Barros logró el puesto 23.

Por su parte, en cadete femenino, Micaela Docampo fue undécima, Iria Barros duodécima y Xiana de la Fuente decimoséptima. En la prueba masculina, Isaac Otero finalizó en el puesto 24 y Álvaro Iglesias en el 29.

El resultado permitió al Olímpico de Vedra hacerse con la medalla de plata autonómica, solo por detrás del Infohouse Santiago y por delante del Triatlón Mar de Vigo, que completó el podio.

Desde el club destacan que este nuevo éxito es fruto de un trabajo continuado en la base, con una filosofía centrada en el esfuerzo, la constancia y el compañerismo, y sin acelerar etapas en la formación deportiva.

Además, el equipo vedrés fue uno de los más numerosos de la competición.