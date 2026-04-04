Investigados tres vecinos de Vedra por un incendio forestal que se inició con una quema imprudente

Imagen de archivo de un incendio en Padrón

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña investiga a dos mujeres y un varón como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave ocurrido en Vedra el pasado 20 de marzo.

La Guardia Civil ha informado este sábado en un comunicado de que, en el transcurso de la investigación, los agentes averiguaron que los tres investigados aprovecharon la madera de pinos y acacias de una parcela, con autorización del dueño, y quemaron los restos no aprovechables, tocones y raíces.

El fuego permaneció latente en el interior de la parcela durante varios días y se reactivó en cuanto las condiciones meteorológicas fueron propicias.

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Dada la falta de medidas de seguridad, se extendió a la vegetación circundante y no alcanzó mayor extensión gracias a la rápida intervención de los medios de extinción.

La Guardia Civil ha recordado que toda quema que se realice, tanto agrícola como forestal, deberá cumplir una serie de requisitos.

No se iniciará antes de salir el sol y quedará totalmente extinguida dos horas antes del momento de su puesta.

Previamente a su inicio, se hará una devasa mediante la eliminación manual o mecánica de la totalidad del material combustible en una franja de por lo menos cinco metros de ancho, rodeando el perímetro que se va a quemar.

En este momento, la Consellería do Medio Rural mantiene suspendidas hasta nuevo aviso las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares por prevención.