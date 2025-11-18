Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vedra

Unha prospección arqueolóxica en San Xoán da Cova identifica máis de 300 restos de interese histórico

A investigación, financiada pola Deputación da Coruña e apoiada polo Concello de Vedra, revela estruturas medievais e unha cova con material prehistórico

Eladio Lois
Eladio Lois
18/11/2025 11:50
A zona do río Ulla na que se localizaron estruturas asociadas ao desaparecido mosteiro de San Xoán da Cova
A zona do río Ulla na que se localizaron estruturas asociadas ao desaparecido mosteiro de San Xoán da Cova
Cedida

O proxecto Iohanes in Eremo, financiado pola Deputación da Coruña e apoiado polo Concello de Vedra, a asociación Raiceiros e Terras de Compostela, presentou este sábado en Ponte Ulla os primeiros resultados da súa investigación sobre o desaparecido mosteiro altomedieval de San Xoán da Cova —tamén coñecido como San Xoán do Ermo—.

Estruturas medievais e muros somerxidos

O director da investigación, o arqueólogo David Fdez. Abella, detallou que durante os primeiros dez días de traballo se levou a cabo unha prospección arqueolóxica intensiva, tanto terrestre como subacuática, na zona do paso de San Xoán da Cova. Este labor permitiu identificar máis de 300 restos, entre eles estruturas e materiais cerámicos de cronoloxía medieval, así como muros somerxidos que poderían pertencer ao antigo mosteiro do século IX.

Segundo lembraron os responsables do proxecto, este enclave monástico desapareceu tras unha enchente do río Ulla no ano 1571, quedando soterrado e perdido na memoria local durante séculos.

Unha cova con material da Idade do Bronce

Ademais dos achados vinculados ao mosteiro, a prospección permitiu localizar outros elementos de interese arqueolóxico, entre eles unha cova natural con material prehistórico, probablemente datado na Idade do Bronce, o que amplía o valor histórico do espazo analizado.

A cova atopada
A cova atopada
Cedida

Os investigadores sosteñen que estes indicios confirman a relevancia do lugar como territorio habitado e simbólico dende épocas moi temperás.

As próximas actuacións

O seguinte paso do proxecto será a realización de sondaxes arqueolóxicas valorativas, co obxectivo de obter datos máis precisos sobre os restos descubertos. A intención do equipo é executar estas intervencións antes de final de ano.

Lavacolla, en una foto de archivo

Alarma vecinal en Lavacolla por el “impacto irreversible” del nuevo parque empresarial

Más información

A empresa Cado Arqueoloxía coordina os traballos, que contan co respaldo científico do profesor de Historia Medieval da USC José Miguel Andrade, da profesora de Arqueoloxía Pilar Prieto e do cronista oficial de Vedra, Enrique Neira.

Os resultados iniciais alimentan a esperanza de poder localizar, documentar e recuperar a memoria material dun dos enclaves monásticos máis antigos do territorio de Compostela.

Te puede interesar

Lavacolla, en una foto de archivo

Alarma vecinal en Lavacolla por el “impacto irreversible” del nuevo parque empresarial
Eladio González Lois
Real Filharmonía de Galicia

A Real Filharmonía de Galicia interpretará en directo a banda sonora de 'Sing Sing' no Auditorio de Galicia
Redacción
VIII Concurso de Canto Compostela

A VIII edición do Concurso de Canto Compostela Lírica reunirá talentos de 15 países este sábado no Auditorio de Galicia
Redacción
Amador Muñoz, responsable de Fincas Galicia.

Fincas Galicia, compromiso inmobiliario con sello gallego
Lara Fontela