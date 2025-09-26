La Xunta anuncia la restauración del retablo mayor de la iglesia de San Fins de Sales en Vedra

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, durante la visitaXunta

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el director territorial de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez, y el alcalde de Vedra, Carlos Martínez, anunció este viernes la licitación de las obras de restauración del retablo mayor de la iglesia de San Fins de Sales, con un presupuesto cercano a los 65.000 euros. El templo, catalogado dentro del patrimonio cultural de Galicia tanto en el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vedra como en el Plan Básico Autonómico, se encuentra en un estado de conservación muy deteriorado.

El retablo barroco, que alberga imágenes de San Xosé, Santo Antón de Padua, la Inmaculada Concepción y San Fins de Valois, presenta importantes patologías estructurales derivadas del ataque de termitas, acumulación de suciedad superficial, grietas profundas, roturas, repintes generalizados, pérdidas de policromía y soporte, así como la instalación de cableado eléctrico inadecuado. También se han detectado daños ocasionados por intervenciones anteriores con técnicas y materiales inapropiados.

Esta intervención dará solución a las alteraciones actuales mediante los trabajos de restauración necesarios para recuperar este bien cultural” Belén do Campo

El proyecto contempla la desmontaje parcial del retablo para evaluar su estado y garantizar la estabilidad de la estructura, la eliminación del cableado eléctrico, un proceso de desinsectación, la sustitución de piezas de madera deterioradas por madera de castaño curada y la consolidación de las zonas debilitadas. También se fijará y limpiará la policromía, se eliminarán repolicromías para recuperar la capa original, se reintegrarán volúmenes y se aplicará tratamiento a los elementos metálicos.

Además, se restaurarán las imágenes de San Antón de Padua, San Xosé, San Fins de Valois y la Inmaculada Concepción, y se mejorará la iluminación del conjunto con la instalación de dos focos LED. La obra tendrá una duración prevista de cuatro meses.

Convenio con la diócesis de Santiago

Para hacer posible la intervención, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude firmó un convenio de colaboración con la diócesis de Santiago, que cede los inmuebles necesarios para llevar a cabo la actuación en este y otros templos.

Desde la Xunta destacan que la actuación responde al compromiso de la administración autonómica con la protección y conservación del patrimonio. “Somos la administración más comprometida con la conservación, restauración, investigación y divulgación de bienes patrimoniales en Vedra”, recalcó la delegada territorial.