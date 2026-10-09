Ecologistas denuncian que Bruselas declare estratégica la mina de Touro pese a su historial ambiental

La mina de Cobre San Rafael se sitúa en el Monte das Minas, entre Touro y O Pino, y su posible reapertura ha generado el rechazo de colectivos ecologistas y plataformas vecinales Europa Press-Archivo

Las organizaciones Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción han denunciado este viernes que el proyecto de la mina de Touro, promovido por Cobre San Rafael, haya sido declarado como proyecto estratégico por la Comisión Europea. Así como la planta de procesamiento del proyecto de mina de wolframio de El Moto, en Ciudad Real, "proyectos con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales y sociales".

En concreto, la Comisión Europea ha presentado este viernes una segunda tanda de 46 proyectos estratégicos para la extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas en la Unión Europea entre los que ha incluido los dos españoles ya mencionados.

En el caso del Proyecto Cobre San Rafael, este se basa en la explotación del yacimiento del mismo nombre que está situado en el Monte de las Minas entre los ayuntamientos de O Pino y Touro (A Coruña). Se trata de una zona minera activa desde el siglo XIX que fue explotada como mina de cobre entre 1973 y 1986.

Cabe recordar que ya en 2024 la Xunta declaró proyecto industrial estratégico la mina de Cobre San Rafael en O Pino y Touro, un proyecto que han rechazado diferentes colectivos vecinales y ecologistas durante los últimos años.

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Según han advertido los colectivos ecologistas y las plataformas vecinales de la zona, se trata de una explotación abandonada en 1987 "sin restaurar el terreno y que lleva décadas contaminando la cuenca fluvial del Río Ulla y causando daños en la salud de la población".

Además, han denunciado que los intentos de reabrir la mina han causado desde 2017 "numerosos impactos", tales como "contaminación del aire, el suelo y el agua con metales pesados, la contaminación continua del Río Ulla y daños a tramos históricos del Camino de Santiago".

"De nuevo, los gobiernos están pisoteando los derechos de las poblaciones y los ecosistemas priorizando proyectos mineros con alto impacto ambiental y escaso valor social", ha lamentado la responsable de recursos naturales de Amigas de la Tierra, Adriana Espinosa.

Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción han exigido una revisión de los proyectos estratégicos seleccionados de forma que se garantice que no recibe esta calificación ningún proyecto con "malas prácticas ambientales y sociales", ni proyectos ubicados en espacios naturales protegidos, así como en otros espacios que gocen de una protección incompatible con las actividades extractivas.

"A pesar de las advertencias reiteradas, se ha atribuido la consideración de estratégicos a proyectos cuyos perjuicios previos y potenciales son evidentes, e incluso han sido objeto de sanciones y procesos judiciales", ha explicado la responsable del área de minería de Ecologistas en Acción, Isabel García.