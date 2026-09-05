A Plataforma Contra a Mina de Touro-O Pino acusa a Cobre San Rafael de usar como "esmola" o seu plan social
Considera que o mínimo de 45 millóns euros comprometidos é unha cantidade "ridícula" fronte aos custos de operación previstos
A Plataforma Contra a Mina de Touro-O Pino acusou a Cobre San Rafael, empresa que pretende impulsar este proxecto, de utilizar o seu plan social como "esmola" e móstrao como "un exemplo de 'greenwashing' e mercadotecnia social" ao estar dotado cunha cantidade que considera "ridícula". "E a súa caridade a cambio de que?", retoriza.
Cobre San Rafael presentou o venres o "marco xenérico" no que se fundamentarán as futuras liñas de acción do Plan Terras, ao que asociou un mínimo de 45 millóns de euros, que poderá ser superior en función da evolución da produción e dos prezos do mercado do cobre. De feito, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, confía en que esta cantidade polo menos duplíquese.
Porén, nun comunicado emitido este sábado, a plataforma cidadá considera que a dotación de 45 millóns para este programa de responsabilidade social "resulta ridícula posta en contexto", xa que, segundo recolle, "Cobre San Rafael cifrou os custos da operación mineira en 1.215,45 millóns de euros" no seu proxecto de 2024.
"A comparación de ambas as cifras mostra ás claras a dimensión da esmola", valora. Considéraa "aínda máis ridícula" ao comparala co valor que ingresaría a empresa pola venda do cobre contido nas reservas. Para o seu cálculo ten en conta a estimación recollida por un informe de Atalaya Mining, que calcula unhas reservas próximas ás 392.000 toneladas de cobre, e tamén que habería que descontar perdas metalúrxicas e outros conceptos.
"Onte, 4 de setembro, o cobre cotizou ao redor de 6,60 dólares por libra, polo que as reservas que estima andarían polos 5.700 millóns de dólares, case 5.000 millóns de euros: a esmola de Cobre San Rafael non chegaría nin a un 1% do que pode obter polas reservas de cobre", calcula.
Advirten das posibles afeccións ambientais
Os integrantes da plataforma contrapoñen todo iso á "interminable" lista de afeccións ambientais que aseguran que levará o proxecto, entre as que citan a "desaparición de numerosos mananciais" que abastecen augas e granxas; os "enormes" depósitos de estériles da mina, e a expropiación de "numerosísimas" parcelas veciñais.
Tamén advirten que o proxecto causará voaduras "practicamente diarias" que afectarán á saúde de xente e animais e que engadirá "máis presión" para o sistema hídrico local, "nunca adecuadamente restaurado das afeccións da mina dos anos 70-80", segundo lembran.
"En definitiva, unha actividade que pretende extraer a materia prima, concentrado de cobre, cuns altísimos custos ambientais ao ser unha mina ao descuberto e exportala directamente, deixando aquí os pasivos ambientais a perpetuidad", censuran e, á súa voz, engaden: "Ningunha esmola pódeo compensar".