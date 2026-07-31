La plataforma contra la mina de Touro recurre a la Valedora do Pobo por la tramitación del proyecto

La Plataforma Vecinal contra la mina de Touro-O Pino Cedida

La Plataforma Vecinal contra la mina de Touro-O Pino ha presentado una queja ante la Valedora do Pobo en la que denuncia la actuación de la Consellería de Economía durante la tramitación del proyecto de la mina promovida por Cobre San Rafael.

El colectivo sostiene que la Xunta se niega a reconocer como "afectados" a vecinos y propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, una decisión que, a su juicio, limita su participación en el procedimiento administrativo y los deja en situación de indefensión.

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La plataforma considera que esta condición debería extenderse a toda la población potencialmente afectada por la explotación, incluida la cuenca del río Ulla y la ría de Arousa, y reclama que la Valedora do Pobo analice la actuación de la Administración autonómica.

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Además, advierte de las posibles consecuencias ambientales y sobre el abastecimiento de agua en la zona, recordando que el Concello de Touro ya necesita complementar el suministro con agua procedente de Boqueixón. Por ello, solicita a la Xunta que emita una declaración de impacto ambiental desfavorable y archive definitivamente el proyecto minero.