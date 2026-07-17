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Touro

La Plataforma contra la mina de Touro denuncia indefensión de los propietarios afectados

El colectivo recurrirá a la Valedora do Pobo y alerta de que la reapertura de la explotación pondría en riesgo el abastecimiento de agua en el municipio

Redacción
17/07/2026 18:37
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El colectivo sostiene que la relación de bienes y personas afectadas por el proyecto contiene "errores y omisiones"
Europa Press-Archivo
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La Plataforma Veciñal contra a Mina de Touro-O Pino denunció este viernes que la Xunta de Galicia está dejando en situación de "indefensión" a parte de los propietarios afectados por el proyecto minero al denegarles la condición de interesados en el procedimiento administrativo, pese a que aseguran que sus terrenos figuran entre los afectados.

El colectivo sostiene que la relación de bienes y personas afectadas por el proyecto contiene "errores y omisiones" y critica que la Administración autonómica rechace reconocer como interesados a algunos propietarios que presentaron alegaciones. Ante esta situación, anuncia que solicitará el amparo de la Valedora do Pobo para que garantice los derechos de participación de la vecindad.

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La plataforma vincula además el proyecto con la situación del abastecimiento de agua en el municipio. Recuerda que el Ayuntamiento de Touro publicó el pasado 24 de junio un bando en el que advertía de que la planta potabilizadora municipal había alcanzado el límite de su capacidad debido al aumento del consumo durante el verano y señala que el consistorio ha tenido que adquirir agua al Concello de Boqueixón para garantizar el suministro.

A juicio del colectivo, esta circunstancia evidencia la vulnerabilidad de los recursos hídricos de la zona y cuestiona la viabilidad de autorizar una explotación minera que, según sostiene, incrementaría la presión sobre los acuíferos y la cuenca del río Ulla.

Por todo ello, la Plataforma reclama a la Xunta que emita una declaración de impacto ambiental desfavorable y archive definitivamente el proyecto de Cobre San Rafael.

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