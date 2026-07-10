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Touro

La Xunta defiende que el nuevo proyecto de la mina de Touro "supera" al rechazado y asegura que solo se autorizará si cumple todos los requisitos

El director xeral de Planificación Enerxética e Minas sostiene que la nueva propuesta incorpora mejoras, mientras el BNG acusa al Gobierno de acelerar la tramitación en favor de la empresa promotora

Agencias
10/07/2026 16:00
Imagen de archivo de la mina de Touro
El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, defendió en el Parlamento de Galicia las mejoras del nuevo proyecto para reactivar la mina de Touro y O Pino
Archivo
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El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, ha afirmado que "la realidad es que el nuevo proyecto" para reactivar la explotación de cobre de Touro y O Pino (A Coruña) "supera" al anterior. Entre ambos, el promotor está tramitando el que es "el mejor de los dos", a juicio del alto cargo.

Así se ha pronunciado en comisión parlamentaria a preguntas sobre los riesgos medioambientales por parte de la diputada del BNG Saleta Chao, quien ha acusado al responsable de la consellería de responder a sus cuestiones como un "comercial de la empresa".

En concreto, Fernández Vila se refería al proyecto de explotación que en su día (en 2020) recibió declaración de impacto ambiental desfavorable de la Xunta y al que en la actualidad está en tramitación, que fue declarado estratégico por la Xunta en 2024.

Entre los años 2021 y 2026, "lo que ocurrió es que la empresa siguió trabajando en el proyecto", según ha destacado el responsable de Minas de la Xunta. "Presentó un nuevo proyecto, que consideramos diferente del anterior", ha resaltado.

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En este sentido, ha concretado cuestiones relativas al área de afección, que ahora "es superior" y a hechos como que "la empresa asumiría llegado el caso la restauración" en toda esa zona, así como la vigilancia y el control. También ha apuntado a una "mejora sensible" en la estabilidad del depósito de estériles (lo cual ha puesto en relación con un escenario de accidente). "Entendemos que hay modificaciones significativas", ha resumido.

De este modo, ha afirmado que "es curioso", pero, tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) -que anuló esa declaración desfavorable-, "no hay ningún proyecto con DIA negativa y no habría lugar a alegar que es un proyecto análogo".

En cuanto a la tramitación actual, Fernández Vila ha señalado que "ya cuenta con bastantes informes sectoriales", incluido uno favorable de Patrimonio Cultural, pero están "pendientes los últimos".

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En todo caso, ha garantizado "que el proyecto únicamente se autorizará en el supuesto de que así lo determinen todos los funcionarios que informan el proyecto", esto es, si "el órgano ambiental considera que el proyecto es ambientalmente viable" y también si su departamento como administración minera considera "que también lo es técnicamente". El informe de organismo de cuenca "es uno de los que falta", según ha constatado.

"Pisar el acelerador"

Por su parte, la nacionalista ha reprobado las explicaciones del director xeral porque, en su opinión, "defienden los intereses de la empresa".

Además, ha criticado la declaración de proyecto estratégico por parte de la Xunta porque a su juicio se hizo "para pisar el acelerador para saltarse todo esto" y, en suma, "para facilitar la reactivación de la mina".

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