Trasladada una mujer de 29 años y un menor tras sufrir una salida de vía en Touro
El accidente tuvo lugar en San Miguel de Vilar minutos después de las 0.30 horas.
La salida de vía de un turismo en Touro (A Coruña) ha dejado a dos personas heridas, una mujer de 29 años y un menor, que tuvieron que ser trasladados al hospital por los servicios sanitarios.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 9 de la AC-960 en San Miguel de Vilar (Touro) minutos después de las 0.30 horas.
Un particular alertó de que había una persona atrapada y señaló que el coche se encontraba en una zona de silvas. Según ha ampliado el 061, los heridos se trataban de una mujer de 29 años y un menor de edad.
Hasta allí se desplazó una dotación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Arzúa, la Guardia Civil de Tráfico, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Touro y los servicios de mantenimiento de la carretera.
Los bomberos procedieron a excarcelar a una de las dos personas afectadas, que se encontraba inconsciente. Finalmente, ambas fueron trasladados en ambulancia.