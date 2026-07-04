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Touro

Trasladada una mujer de 29 años y un menor tras sufrir una salida de vía en Touro 

El accidente tuvo lugar en San Miguel de Vilar minutos después de las 0.30 horas.

Europa Press
04/07/2026 12:46
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La salida de vía de un turismo en Touro (A Coruña) ha dejado a dos personas heridas, una mujer de 29 años y un menor, que tuvieron que ser trasladados al hospital por los servicios sanitarios.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 9 de la AC-960 en San Miguel de Vilar (Touro) minutos después de las 0.30 horas.

Un particular alertó de que había una persona atrapada y señaló que el coche se encontraba en una zona de silvas. Según ha ampliado el 061, los heridos se trataban de una mujer de 29 años y un menor de edad.

Hasta allí se desplazó una dotación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Arzúa, la Guardia Civil de Tráfico, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Touro y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Los bomberos procedieron a excarcelar a una de las dos personas afectadas, que se encontraba inconsciente. Finalmente, ambas fueron trasladados en ambulancia.

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