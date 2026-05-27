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Touro

La oposición a la mina de Touro-O Pino y Altri volverá a las calles el 14 de junio en A Illa de Arousa

La oposición a la mina de Touro-O Pino y Altri volverá a las calles el 14 de junio en A Illa de Arousa

Redacción
27/05/2026 17:30
Todas las personas de las entidades que se reunieron para denunciar la situación
Todas las personas de las entidades que se reunieron para denunciar la situación
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Las plataformas Ulloa Viva, Contra a Mina Touro-O Pino y en Defensa da Ría de Arousa convocaron una manifestación nacional para el próximo 14 de junio en A Illa de Arousa con el objetivo de reclamar la denegación definitiva de los proyectos de Altri y de la mina de Touro-O Pino.

La marcha arrancará a las 12.00 horas desde la playa de O Vao bajo el lema “Pola defensa do Ulla e da Ría de Arousa. Re-matemos Altri e a mina de Touro-O Pino” y finalizará en el puerto de O Xufre.

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Durante la presentación de la movilización en Carril, representantes de las plataformas y de colectivos vinculados al mar expresaron su desconfianza ante el anuncio realizado por la Xunta sobre el posible archivo del proyecto de Altri. El portavoz de Ulloa Viva aseguró que “non nos fiamos do anuncio feito pola Xunta en febreiro de que o proxecto vai ser arquivado e reclamamos que sexa rematado e enterrado”.

También criticó que la empresa presentase alegaciones al proyecto pocos días después de que desde la Xunta se afirmase que Altri “estaba morto”. “Altri minte dende o primeiro día e segue a mentir agora”, denunció.

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Desde la plataforma contra la mina de Touro-O Pino advirtieron de que el nuevo proyecto presentado por Cobre San Rafael mantiene el mismo impacto ambiental que el anterior. La representante vecinal afirmó que “queren impoñernos unha herdanza envelenada” y alertó de los riesgos para el río Ulla, los acuíferos y las actividades ganaderas, agrícolas y pesqueras de la zona.

Por su parte, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa denunció la “situación crítica” que atraviesa la ría y acusó a la Xunta de promover proyectos que consideran incompatibles con la actividad marisquera y pesquera.

Los colectivos convocantes hicieron un llamamiento a participar masivamente en la movilización para exigir el rechazo definitivo de ambos proyectos y defender el territorio y los recursos naturales de Galicia.

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