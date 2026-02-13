Mi cuenta

Touro

Touro estrena un Eroski City con más frescos y productos de proximidad

El supermercado, que sustituye a Aliprox tras una remodelación, ofrece 4.500 referencias y descuentos exclusivos con la tarjeta Eroski Club

Redacción
13/02/2026 08:30
El nuevo Eroski City de Touro cuenta con 211 m² de sala de ventas y un equipo de cuatro profesionales para atender a los vecinos
El nuevo Eroski City de Touro cuenta con 211 m² de sala de ventas y un equipo de cuatro profesionales para atender a los vecinos
El ayuntamiento coruñés de Touro cuenta desde hoy con un supermercado Eroski City, una de las enseñas de franquicia de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski. El supermercado, ubicado en la calle Isabel II, número 21, estará abierto en horario partido de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas de lunes a sábado. 

La apertura responde a un cambio de enseña de Aliprox a Eroski City, una remodelación que supuso una ampliación de la gama de frescos del establecimiento. “Gracias a esta reforma, el nuevo Eroski City de Touro ofrece a los vecinos más productos de proximidad y de primera calidad, así como ofertas exclusivas a través de la tarjeta de fidelización Eroski Club, con descuentos acumulables de entre el 4% y el 6% en sus compras. Un cambio que nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes de la zona”, destaca el director de supermercados, hipermercados y gasolineras Eroski, Florentino Vázquez. 

El establecimiento ofrece ahora 4.500 referencias de marcas líderes, propias y productos frescos, disponibles en sus secciones de panadería, frutería, carnicería, pescadería y charcutería con servicio de venta en porción. La tienda dispone de una sala de ventas de 211 m2 y cuenta con un equipo de cuatro profesionales para dar atención personalizada a los vecinos de la localidad. 

