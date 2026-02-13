Touro estrena un Eroski City con más frescos y productos de proximidad
El supermercado, que sustituye a Aliprox tras una remodelación, ofrece 4.500 referencias y descuentos exclusivos con la tarjeta Eroski Club
El ayuntamiento coruñés de Touro cuenta desde hoy con un supermercado Eroski City, una de las enseñas de franquicia de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski. El supermercado, ubicado en la calle Isabel II, número 21, estará abierto en horario partido de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas de lunes a sábado.
La apertura responde a un cambio de enseña de Aliprox a Eroski City, una remodelación que supuso una ampliación de la gama de frescos del establecimiento. “Gracias a esta reforma, el nuevo Eroski City de Touro ofrece a los vecinos más productos de proximidad y de primera calidad, así como ofertas exclusivas a través de la tarjeta de fidelización Eroski Club, con descuentos acumulables de entre el 4% y el 6% en sus compras. Un cambio que nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes de la zona”, destaca el director de supermercados, hipermercados y gasolineras Eroski, Florentino Vázquez.
El establecimiento ofrece ahora 4.500 referencias de marcas líderes, propias y productos frescos, disponibles en sus secciones de panadería, frutería, carnicería, pescadería y charcutería con servicio de venta en porción. La tienda dispone de una sala de ventas de 211 m2 y cuenta con un equipo de cuatro profesionales para dar atención personalizada a los vecinos de la localidad.