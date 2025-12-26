Mi cuenta

La Xunta distingue por segunda vez a Touro con la Bandera Verde por su compromiso ambiental

El reconocimiento autonómico pone en valor medidas de eficiencia energética, preservación ambiental y compostaje vecinal

Eladio Lois
Eladio Lois
26/12/2025 19:56
Imagen de archivo de la entrega de la primera Bandera Verde al Concello de Touro
Imagen de archivo de la entrega de la primera Bandera Verde al Concello de Touro
David Cabezón (Xunta)
El Concello de Touro ha recibido por segunda vez la Bandera Verde, un distintivo que reconoce el compromiso ambiental del municipio, concedido por la Xunta de Galicia. El acto de entrega tuvo lugar en la casa consistorial, donde se destacó la continuidad y consolidación de las políticas locales en materia de sostenibilidad.

Durante la ceremonia, el director del Instituto de Estudos do Territorio, Enrique de Salvador, subrayó que cada vez son más los concellos que alcanzan este distintivo. En 2025, la Xunta ha concedido 33 galardones, frente a los 24 del año anterior, lo que refleja una tendencia al alza en la adopción de políticas ambientales a escala local.

Medidas de eficiencia y conectividad

Entre las acciones presentadas por Touro en su candidatura figuran la renovación de la iluminación del pabellón polideportivo municipal y la mejora de la conectividad, iniciativas orientadas a reducir consumos y optimizar servicios públicos. 

El Concello también ha trabajado en la preservación de hábitats naturales y en la mejora de áreas de uso recreativo, con limpiezas de espacios degradados y el control de especies invasoras. Además, impulsa un programa de compostaje domiciliario y comunitario, que incluye la entrega de 65 nuevos composteros domésticos para fomentar el compromiso vecinal con la sostenibilidad.

