El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación de la actualización del plan de restauración de la cantera de Casalonga, en Teo Plataforma Casalonga

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de anulación de la actualización del plan de restauración de la cantera de Casalonga, en el municipio coruñés de Teo, por no ser "ambientalmente viable".

En un fallo con fecha de 17 de noviembre de 2026, el Supremo da la razón a la Asociación Plataforma Casalonga Limpa de Residuos al señalar la "manifiesta insuficiencia" del informe ambiental para el plan de restauración, por lo que rechaza los recursos de Xunta y Toca Salgado SL (Toysal).

Al respecto, la Asociación Plataforma Casalonga Limpa de Residuos explica a Europa Press que esta sentencia del Supremo se trata de "un triunfo tremendo". Remarca que "no elimina la DIA, pero sí dice que no hubo un seguimiento de esa DIA y ya no se mete a valorar otras cuestiones", por lo que "es válida la sentencia del TSXG". Agrega que "los terrenos siguen siendo de la empresa, pero lo que no pueden hacer es activar el vertedero de residuos inertes que tenían planteado".

El litigio tiene su origen en una concesión minera otorgada en 2002, apoyada en una declaración de impacto ambiental (DIA) de 2001. La explotación estuvo activa hasta principios de 2013 y su transmisión a Toca Salgado fue autorizada en 2018, con la obligación de actualizar el plan de restauración. La Xunta aprobó esa actualización en agosto de 2021, con un cambio del destino final de los terrenos, de industrial a forestal. Sin embargo, se produjo una paralización de la actividad y no hubo seguimiento ambiental entre 2011 y 2019.

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El Supremo establece que, al impugnarse la revisión de un plan de restauración minero, los tribunales pueden examinar la validez y vigencia de la DIA original. Razona que la restauración no sirve únicamente para reparar el terreno al finalizar la explotación, sino que debe proteger el entorno durante toda su vida y coordinarse con la actividad extractiva. Por ello, revisar el plan exige comprobar si la evaluación ambiental sigue ajustándose a la realidad existente, sin que esto equivalga a recurrir automáticamente la DIA ni obligue a emitir una nueva.

El tribunal descarta que paralizar durante más de seis años una explotación ya iniciada produzca la misma pérdida de vigencia de la DIA que no haber comenzado nunca el proyecto.

Así, el Supremo ratifica el fallo de la sentencia del TSXG, aunque corrige parte de sus argumentos al considerar que la ley "no permite equiparar la no iniciación de la ejecución del proyecto con la suspensión de la actividad de un proyecto ya iniciado", además que apunta que una suspensión temporal de la DIA "no equivale a una pérdida automática de vigencia de la DIA", si bien remarca la insuficiencia del análisis ambiental que respaldó la aprobación del plan.

Por todo ello, el Supremo mantiene la anulación porque el informe ambiental se limitó a valorar el cambio de uso final del suelo y no comprobó si la DIA seguía siendo suficiente y actual tras años de inactividad y con ausencia de vigilancia ambiental.