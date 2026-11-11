Os conselleiros Diego Calvo e María José Gómez participan da Feira Cabalar do San Martiño de Teo
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, e o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, xunto á delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, achegáronse hoxe á Carballeira de Francos, no concello coruñés de Teo, para desfrutar da Feira Cabalar do San Martiño, cita declarada como Festa de Interese Turístico de Galicia.
A Feira Cabalar de San Martiño de Francos, en Teo, celébrase cada 11 de novembro. A súa orixe se remonta ao ano 1557, o que da conta da súa capacidade de supervivencia durante o tempo. Especializada en ganado equino, hoxe en día é unha das principais citas no sector, con compraventa de cabalos, maquinaria agrícola, artesanía, téxtiles e complementos relacionados coa práctica equina e productos da terra de otoño.