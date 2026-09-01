Las obras en la AC-841 obligarán a circular por un carril en Pontevea

Casa do Concello de Teo

Las obras de mejora del firme en la carretera AC-841, a su paso por Pontevea, obligarán a realizar trabajos nocturnos durante las noches de este martes y miércoles.

Las actuaciones se desarrollarán entre las 20.00 y las 7.00 horas con el objetivo de reducir las molestias a los usuarios de la vía. Durante la ejecución de los trabajos permanecerá habilitado un carril y se adoptarán medidas para garantizar la circulación y la seguridad vial.

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Los trabajos previstos para este martes, 1 de septiembre, afectarán al tramo comprendido entre los kilómetros 11 y 11,5, mientras que durante la noche del miércoles, 2 de septiembre, las actuaciones se realizarán entre los kilómetros 2,5 y 3.

La mejora del firme forma parte de un contrato que también incluye actuaciones en otras carreteras autonómicas, como la AC-543, la AC-960 y la AC-261, en distintos municipios de las áreas de Santiago, Teo, Ames, Touro o Rois.