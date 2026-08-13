Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Teo

Cuatro menores heridos tras una colisión frontal entre un turismo y un camión en Teo

Europa Press
13/08/2026 20:57
112 Emergencias
112 Emergencias
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cuatro menores de edad han resultado heridos de diversa consideración en la tarde de este jueves tras registrarse una colisión frontal entre el turismo en el que viajaban y un camión en Teo.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el siniestro ha tenido lugar en la carretera AC-241, concretamente en la parroquia de Reis, poco antes de las 15.00 horas. El accidente se produjo cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y terminó impactando frontalmente contra un camión.

Como consecuencia del golpe, los cuatro menores que viajaban en el turismo sufrieron lesiones de diferente gravedad, aunque permanecieron conscientes en todo momento. Por su parte, tanto el conductor del coche como el del camión resultaron ilesos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

112 Emergencias

Cuatro menores heridos tras una colisión frontal entre un turismo y un camión en Teo
Europa Press
teo 3

La Casa Común de Solláns mejora su accesibilidad y sus instalaciones con apoyo de la Xunta
redacción santiago
112 Emergencias

Los servicios de emergencias excarcelan a una persona que sufrió una salida de vía en Teo
Europa Press
112 Emergencias

Hallan sin vida al hombre de 82 años desaparecido el sábado en Teo
Europa Press