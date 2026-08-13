Cuatro menores heridos tras una colisión frontal entre un turismo y un camión en Teo

112 Emergencias

Cuatro menores de edad han resultado heridos de diversa consideración en la tarde de este jueves tras registrarse una colisión frontal entre el turismo en el que viajaban y un camión en Teo.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el siniestro ha tenido lugar en la carretera AC-241, concretamente en la parroquia de Reis, poco antes de las 15.00 horas. El accidente se produjo cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y terminó impactando frontalmente contra un camión.

Como consecuencia del golpe, los cuatro menores que viajaban en el turismo sufrieron lesiones de diferente gravedad, aunque permanecieron conscientes en todo momento. Por su parte, tanto el conductor del coche como el del camión resultaron ilesos.