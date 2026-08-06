Los servicios de emergencias excarcelan a una persona que sufrió una salida de vía en Teo

112 Emergencias

Los servicios de emergencias han tenido que excarcelar este miércoles a una persona que sufrió una salida de vía con su vehículo en Teo.

En concreto, según ha detallado el 112 Galicia, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 6 de la carretera DP-6502, en la parroquia de Luou.

Fue un particular quien alertó a la central de emergencias pasadas las 16.30 horas, indicando que la persona era incapaz de salir del vehículo por su propio pie, ya que el turismo había quedado apoyado en la cuneta sobre el lado del conductor.

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Con estos datos, se movilizaron hasta el lugar a los miembros del GES de Padrón, que excarcelaron a la víctima, que posteriormente fue atendida por el Servizo Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

También acudieron al punto agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Boiro, el Servicio Municipal de Protección Civil y la Policía Local de Teo.