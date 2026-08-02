Hallan sin vida al hombre de 82 años desaparecido el sábado en Teo

112 Emergencias

El hombre de 82 años que permanecía desaparecido desde el mediodía del sábado en una urbanización de Teo fue hallado sin vida durante la madrugada de este domingo en el marco del operativo de búsqueda desplegado para localizarlo.

El cuerpo fue encontrado sobre las 4.30 horas por una patrulla de la Guardia Civil del puesto de O Milladoiro en el interior de un vehículo, en la parroquia de Calo. Según las primeras informaciones, el octogenario padecía alzhéimer y todo apunta a que se desorientó.

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La desaparición había sido denunciada durante la tarde del sábado en la urbanización Campos de Mirabel. En el dispositivo participaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, voluntarios y drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), aunque las primeras batidas finalizaron sin resultados.