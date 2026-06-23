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Diario de Ferrol

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Teo

Álex Regueiro deixa a candidatura á Alcaldía de Teo para centrarse na cultura galega

O ata agora candidato de UCIN aposta por continuar o seu labor na investigación, divulgación e defensa do patrimonio cultural de Galicia

Redacción
23/06/2026 17:19
Álex Regueiro nunha foto de arquivo
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Álex Regueiro comunicou oficialmente a súa decisión de deixar a candidatura á Alcaldía de Teo por UCIN, unha decisión adoptada tras un proceso de reflexión persoal e coa convicción de que pode contribuír de forma máis útil á sociedade desde o ámbito no que leva décadas traballando: a investigación, a divulgación e a protección do patrimonio cultural.

Regueiro agradeceu a confianza depositada por UCIN durante esta etapa, así como o respecto recibido por parte dos compañeiros e compañeiras do partido e das persoas que lle trasladaron o seu apoio nos últimos meses.

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Segundo explicou, a decisión non responde a ningún conflito nin discrepancia, senón á vontade de centrar os seus esforzos nun proxecto vital e profesional que nos últimos anos experimentou un importante crecemento e que ocupa unha parte fundamental da súa actividade.

“Creo que a política é moito máis ampla que a participación electoral. Tamén se fai política cando se defende a cultura, cando se preserva o patrimonio, cando se forma ás novas xeracións ou cando se contribúe a crear unha sociedade máis consciente da súa identidade”, sinala.

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Nos vindeiros meses continuará desenvolvendo o seu labor como investigador, artesán, docente e divulgador da cultura galega, impulsando proxectos vinculados á indumentaria tradicional, á formación especializada e á difusión do patrimonio material e inmaterial de Galicia.

Mantén tamén o seu compromiso coa participación social, a defensa da diversidade e os dereitos das persoas LGTBI, así como con iniciativas orientadas a unha sociedade máis inclusiva e respectuosa coa súa historia.

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Regueiro agradeceu igualmente as mostras de apoio recibidas da veciñanza de Teo, á que asegura que seguirá atendendo desde os espazos nos que participa habitualmente.

Con esta decisión péchase unha etapa política e ábrese outra centrada na cultura, o coñecemento e a divulgación como ferramentas de transformación social.

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