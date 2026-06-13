Las obras de la AG-59 obligarán a cortar la AC-241 en Teo durante dos semanas y media

Casa do Concello de Teo

El avance en las obras de prolongación de la autovía Santiago-A Estrada (AG-59) obligará al corte de tráfico de la carretera AC-241, a la altura del punto kilométrico 3, a su paso por Vilar, en el municipio de Teo (A Coruña), a partir del lunes.

Allí se ejecutarán los trabajos necesarios para terminar el enlace de la AC-241, por lo que el corte comenzará el lunes y se alargará dos semanas y media a través de un itinerario alternativo que estará señalizado.

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Las obras de este tramo de autovía permitirán habilitar 3,5 nuevos kilómetros de la AG-59.

En paralelo, la Xunta tiene también en marcha la actuación de la nueva y última fase de esta autovía, entre Pontevea y O Rollo, de 4 kilómetros.

Una vez terminados los 7,5 km de la prolongación de esta autovía, libre de peaje, los tiempos de viaje entre Santiago de Compostela y A Estrada se reducirán a 10 minutos, además de mejorar la seguridad vial, tras una inversión global de más de 67 millones de euros, señala la Xunta en un comunicado.