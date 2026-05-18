El BNG de Teo denuncia el deterioro de los centros de salud y la falta de personal sanitario

Eloi Devesa,el portavoz municipal del partido Cedida

El BNG de Teo denuncia deficiencias estructurales en los centros de salud del municipio y acusa al gobierno local de falta de mantenimiento y de gestión en materia sanitaria.

La formación nacionalista señala como ejemplo el consultorio de Pontevea, que lleva cerca de tres años en un estado "ruinoso" y cuyas obras de reparación, iniciadas el pasado mes de mayo, se habrían paralizado pocos días después de su comienzo.

Según el BNG, para dar servicio a los usuarios de Pontevea se habilitaron contenedores en el centro de salud de Cacheiras, unas instalaciones que consideran no adecuadas en materia de seguridad y accesibilidad, con dificultades para personas con movilidad reducida y episodios de caídas entre el personal.

El grupo municipal también denuncia la falta de personal sanitario en el centro de salud de Os Tilos, donde aseguran que las listas de espera para medicina de familia superan ya los 15 días.

La formación también reclama la construcción urgente de un nuevo centro de salud en Teo, dotado de personal suficiente y de todas las especialidades necesarias, para evitar desplazamientos a otros municipios para recibir servicios como psicología, nutrición, fisioterapia o farmacia.

Por todo ello, el BNG de Teo ha convocado una concentración mañana, martes 19 de mayo, a las 11.00 horas en el consultorio de Pontevea.