Fabiola García valora como "histórico" el acuerdo para el SAF desde Teo, donde la subida será de 650.000 euros en 3 años

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante una intervención en el pleno del Parlamento gallego Redacción

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, en el que ha valorado como "histórico" el aumento de la aportación autonómica destinada al Servizo de Axuda no Fogar (SAF). En el caso de este municipio coruñés, ha cifrado su incremento en 650.000 euros a lo largo de los próximos tres años.

La Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) formalizaron el jueves este acuerdo, de manera que el Gobierno gallego incrementará de forma progresiva su contribución hasta los 18 euros por hora en 2028.

"A través de este nuevo acuerdo, la Xunta incrementará al 50% los fondos que destinamos a atención a todas las personas mayores en este servicio, que supone 150 millones de euros", ha afirmado García, quien ha destacado que esta subida permitirá atender a "más personas dependientes" y supondrá un "alivio" para las arcas municipales.

Al mismo tiempo, ha cargado contra el Gobierno central por seguir "sin aportar el 50% de la financiación", en lo que situado la deuda con Galicia a 2.900 millones de euros. También ha criticado el recurso interpuesto a la normativa autonómica que vinculaba el grado de discapacidad con el de dependencia y que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite.