Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Teo

Un joven ebrio y sin puntos en el carné se da el 'cambiazo' tras un accidente en Teo

La Guardia Civil explica que los investigados pactaron una "versión falsa" según la que conducía una mujer que no tenía "ni un solo rasguño"

Ep
27/12/2025 12:41
Imágenes del accidente
Imágenes del accidente
Guardia Civil
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia ha investigado a un hombre y una mujer por organizar un 'cambiazo' de conductor tras un siniestro vial ocurrido en el municipio de Teo (A Coruña).

Según explica el instituto armado, los implicados, ya puestos a disposición judicial, intentaron ocultar la identidad del verdadero conductor para "eludir la acción de la justicia y estafar a su compañía de seguros". El GIAT pudo averiguar que la persona que estaba al volante era un joven que carecía de permiso de conducir por pérdida de puntos y que duplicaba la tasa de alcoholemia permitida.

Los hechos se produjeron el pasado 20 de marzo en la carretera DP-0205. Un turismo sufrió una salida de vía y volcó, por lo que el habitáculo del conductor quedó completamente aplastado. En base al relato de la Guardia Civil, cuatro personas aseguraron a los agentes del Destacamento de Santiago de Compostela que el vehículo lo conducía una mujer, quien "no presentaba ni un solo rasguño".

Imágenes del accidente
Imágenes del accidente
Guardia Civil

Esta "incongruencia lógica", sumada al "excesivo tiempo" que tardaron en avisar a los servicios de emergencia, puso en alerta a los investigadores del GIAT. Tras una investigación y toma de testimonios, los agentes confirmaron que en el coche solo viajaban tres personas y no cuatro.

El instituto armado explica que el grupo había pactado una "versión falsa" para encubrir al verdadero conductor: un joven que carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos y que, además, arrojó una tasa de alcohol de 0,52 mg/l (más del doble de lo permitido).

Al intentar atribuir la responsabilidad del accidente a una persona que no conducía, tal y como explica la Guardia Civil, ambos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de falsedad documental, estafa --en grado de tentativa contra la aseguradora-- y contra la seguridad vial en sus diferentes grados de autoría.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16/04/2024.- El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, durante su intervención en la apertura de la Sesión plenaria de apertura de la XII legislatura, hoy en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr

El presidente del Parlamento ejercerá como delegado regio en la Ofrenda de la Traslación del Apóstol Santiago
EP
Receta de rollitos de lenguado con langostinos

Receta | Rollitos de lenguado con langostinos
Redacción
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

Restablecida la circulación de trenes entre Vigo y Santiago
Redacción
El gerente del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez, visitó esta mañana el centro acompañado del alcalde, Carlos Martínez

Xunta y Concello de Vedra sellan un acuerdo para reformar la escuela infantil municipal
Eladio González Lois