Las obras de la AG-59 obligan a cortar el tráfico en la AC-241 en Teo

La circulación por la AC-241 en Teo permanece cortada debido a las obras que la Xunta está ejecutando en su cruce con la autovía Santiago–A Estrada (AG-59), donde avanzan los trabajos para construir el nuevo enlace entre ambas carreteras. Según señala la administración autonómica, este cierre es imprescindible para garantizar la seguridad mientras se desarrolla la actuación que conectará la autovía con la vía que une Ponte Ulla (N-525) y Pontevea (AC-841).

Para reducir el impacto sobre el tráfico, se han habilitado desvíos alternativos. En el caso de los vehículos ligeros, deberán circular por la DP-8201 y otras carreteras locales habilitadas como ruta provisional. Los vehículos pesados, por su parte, podrán continuar por la AC-241 hasta el enlace con la AG-59 en Os Verxeles, o bien incorporarse a la autovía desde el enlace de Ponte Ulla de la AP-53, de acuerdo con la información facilitada por la Consellería.

La Xunta afirma que las obras continúan “con todos los medios disponibles” para minimizar las afecciones derivadas de este corte temporal y restablecer la circulación en la AC-241 tan pronto como sea posible, una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.