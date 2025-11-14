Almudena Taboada releva a Noelia Castaño no grupo municipal do BNG de Teo
A concelleira saínte dimite por motivos persoais e profesionais e expresa o seu compromiso de seguir colaborando coa formación
O BNG de Teo anunciou este venres a incorporación de Almudena Taboada como nova concelleira do grupo municipal tras a dimisión de Noelia Castaño, que deixa o cargo “por motivos persoais e profesionais”, segundo comunicou á asemblea local.
Castaño agradeceu a confianza da organización nacionalista e destacou a súa vontade de continuar ligada ao proxecto político, aínda que sen a dedicación plena que implica o cargo electo. A súa marcha abre paso a unha renovación interna que o grupo municipal xa dá por consolidada.
A nova concelleira, Almudena Taboada, é veciña do municipio e conta cunha destacada traxectoria de implicación en colectivos sociais de Teo, así como en diferentes asociacións e ANPAs tanto de ensino primario como secundario. Ocupaba o posto número 4 da candidatura do BNG nas pasadas eleccións municipais, polo que pasa agora a ocupar a vacante deixada por Castaño.
Dentro da estrutura orgánica do Bloque, Taboada asume tamén responsabilidades organizativas tanto a nivel local como comarcal, o que reforza a súa posición no novo equipo municipal.