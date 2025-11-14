Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Teo

Almudena Taboada releva a Noelia Castaño no grupo municipal do BNG de Teo

A concelleira saínte dimite por motivos persoais e profesionais e expresa o seu compromiso de seguir colaborando coa formación

Eladio Lois
Eladio Lois
14/11/2025 12:30
De esquerda a dereita : Eloi Devesa,portavoz municipal, Almudena Taboada, Noelia Castaño e Óscar Antón
De esquerda a dereita : Eloi Devesa,portavoz municipal, Almudena Taboada, Noelia Castaño e Óscar Antón
Cedida

O BNG de Teo anunciou este venres a incorporación de Almudena Taboada como nova concelleira do grupo municipal tras a dimisión de Noelia Castaño, que deixa o cargo “por motivos persoais e profesionais”, segundo comunicou á asemblea local.

A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, supervisou o inicio das obras da prolongación da AG-59

A Xunta inicia as obras do segundo treito da autovía Santiago-A Estrada

Más información

Castaño agradeceu a confianza da organización nacionalista e destacou a súa vontade de continuar ligada ao proxecto político, aínda que sen a dedicación plena que implica o cargo electo. A súa marcha abre paso a unha renovación interna que o grupo municipal xa dá por consolidada.

A nova concelleira, Almudena Taboada, é veciña do municipio e conta cunha destacada traxectoria de implicación en colectivos sociais de Teo, así como en diferentes asociacións e ANPAs tanto de ensino primario como secundario. Ocupaba o posto número 4 da candidatura do BNG nas pasadas eleccións municipais, polo que pasa agora a ocupar a vacante deixada por Castaño.

Dentro da estrutura orgánica do Bloque, Taboada asume tamén responsabilidades organizativas tanto a nivel local como comarcal, o que reforza a súa posición no novo equipo municipal.

Te puede interesar

La plantilla del Monbus Obradoiro, al completo (1)

El Obradoiro pone a la venta el décimo de Lotería de Navidad con su número histórico 51.070
Eladio González Lois
Fotograma restaurado de La casa de la Troya, rodada en 1924 y considerada una de las primeras superproducciones del cine mudo en España

Cineuropa recupera la primera versión cinematográfica de 'La casa de la Troya' con música en directo
Eladio González Lois
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

UCIN Galicia denuncia “defectos construtivos” na estación intermodal de Santiago e esixe responsabilidades
Eladio González Lois
Las gimnastas del conjunto júnior absoluto de Viravolta posan con las medallas tras proclamarse subcampeonas gallegas en Vigo

Viravolta Santiago competirá en el Campeonato de España con cinco conjuntos
Eladio González Lois