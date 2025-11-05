La Xunta financia con más de 32.000 euros la mejora de la fachada del Concello de Teo

Belén do Campo y la alcaldesa de Teo supervisan las mejoras en el edificio municipal financiadas por la Xunta Cedida

La Xunta de Galicia ha destinado más de 32.000 euros a las obras de mejora de la envolvente exterior de la Casa Consistorial de Teo, una actuación que forma parte de la Orden de Infraestruturas de uso público, dirigida a apoyar a los municipios de menos de 30.000 habitantes.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este miércoles el inmueble junto a la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, para conocer el resultado de los trabajos, centrados en la rehabilitación térmica y estética del edificio municipal.

Mejora estructural y eficiencia

Las obras se centraron en reforzar la envolvente térmica del edificio —cubierta, balcones y cerramientos de fachada— con el objetivo de corregir deficiencias estructurales y garantizar la durabilidad y resistencia frente a las condiciones meteorológicas.

Entre las principales actuaciones se incluyen la restauración y pintado de los revestimientos de la planta alta, la rehabilitación de las juntas de granito de la planta baja, el sellado de las albardillas perimetrales para evitar filtraciones, la eliminación de manchas por escorrentías y la mejora de los balcones y solados.

Según explicó Do Campo, la intervención permitió mejorar la imagen institucional del edificio, asegurar su integración en el entorno urbano y evitar filtraciones que pudiesen deteriorar la estructura.