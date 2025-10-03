Teo acoge la II Foliada A Carrabouxa, con más de una decena de grupos

Como cierre, a las 22.00 horas, la velada contará con el concierto de Fransy González y Davide Salvado, dos referentes de la música tradicional gallega - Cedida

El local A Carrabouxa de Teo será escenario el próximo sábado 18 de octubre de la II Foliada A Carrabouxa, una cita con la música tradicional gallega que reunirá a agrupaciones de diferentes puntos del país y que culminará con un concierto de Fransy González y Davide Salvado a las 22.00 horas.

La jornada comenzará a las 19.00 horas con la denominada foliadiña, en la que participarán grupos como As Trebellas do Liceo de Noia, Tahumiñas do GBMT de Tahúme de Oliveira, Campiñas da A.C. San Campio, la A.C. Pena Maior de Marrozos, el Grupo A de Gaita e Pandeireta da A.C. Rosalía de Castro de Cacheiras, entre otros.

A partir de las 21.00 horas, será el turno de la foliada grande, con la presencia de As Silveiras do Támega, 7 Ferrados, las Pandereteiras do O.C.T. Ultreia, O Fol da Chousa de Visantoña, los Herdeiros dos Petruicios, las Pandereteiras da A.C. Rosalía de Castro de Cacheiras y la Charanga Os Xeitosos de Trazo, además de las Pandereteiras Tahúme do GBMT de Oliveira.

Como cierre, a las 22.00 horas, la velada contará con el concierto de Fransy González y Davide Salvado, dos referentes de la música tradicional gallega que aportarán su voz y estilo personal a una noche marcada por el folclore, la pandeireta y la gaita.