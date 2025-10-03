Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Teo

Teo acoge la II Foliada A Carrabouxa, con más de una decena de grupos

El evento contará con actuaciones desde las 19.00 horas y culminará con un concierto a las 22.00 de Fransy González y Davide Salvado

Eladio Lois
Eladio Lois
03/10/2025 20:18
Como cierre, a las 22.00 horas, la velada contará con el concierto de Fransy González y Davide Salvado, dos referentes de la música tradicional gallega
Como cierre, a las 22.00 horas, la velada contará con el concierto de Fransy González y Davide Salvado, dos referentes de la música tradicional gallega - Cedida

El local A Carrabouxa de Teo será escenario el próximo sábado 18 de octubre de la II Foliada A Carrabouxa, una cita con la música tradicional gallega que reunirá a agrupaciones de diferentes puntos del país y que culminará con un concierto de Fransy González y Davide Salvado a las 22.00 horas.

La jornada comenzará a las 19.00 horas con la denominada foliadiña, en la que participarán grupos como As Trebellas do Liceo de Noia, Tahumiñas do GBMT de Tahúme de Oliveira, Campiñas da A.C. San Campio, la A.C. Pena Maior de Marrozos, el Grupo A de Gaita e Pandeireta da A.C. Rosalía de Castro de Cacheiras, entre otros.

A partir de las 21.00 horas, será el turno de la foliada grande, con la presencia de As Silveiras do Támega, 7 Ferrados, las Pandereteiras do O.C.T. Ultreia, O Fol da Chousa de Visantoña, los Herdeiros dos Petruicios, las Pandereteiras da A.C. Rosalía de Castro de Cacheiras y la Charanga Os Xeitosos de Trazo, además de las Pandereteiras Tahúme do GBMT de Oliveira.

Como cierre, a las 22.00 horas, la velada contará con el concierto de Fransy González y Davide Salvado, dos referentes de la música tradicional gallega que aportarán su voz y estilo personal a una noche marcada por el folclore, la pandeireta y la gaita.

Te puede interesar

Colexio de Fonseca

O Colexio de Fonseca acolle a entrega dos Premios á introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación
Redacción
Entrega de premios atrevete a ter unha idea y eduemprende idea

Más de 130 alumnos son premiados en Santiago por sus proyectos en concursos de emprendimiento
Adriana Quesada
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto a los peregrinos

La Xunta recibe a 42 peregrinos de la Irmandade Galega de Rubí que realizan el Camino Portugués
Redacción
Primeiro día SELIC 2025

A SELIC 2025 abre en Compostela con dez días de literatura nas prazas e rúas da cidade
Redacción