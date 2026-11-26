El incendio declarado en abril de 2024 en Aguasantas, Rois, afectó a 129,82 hectáreas de monte en las parroquias de Leroño, Herbogo y Buxán EFE/Archivo

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña había señalado para este jueves la audiencia preliminar del juicio contra un hombre acusado de provocar un incendio forestal en Rois. El acusado, sin embargo, no ha comparecido en la vista, por lo que será juzgado en el mes de marzo.

El tribunal ha dado cuenta de la ausencia del procesado, por lo que no ha sido posible llegar a un acuerdo de conformidad, y ha fijado para el 10 de marzo de 2027 el juicio por este caso.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos se produjeron en la tarde del 22 de abril de 2024 cuando el acusado se dirigió al km 7,2 de la AC-301 y, "actuando con ánimo de causar un incendio que afectase a montes o masas forestales", prendió fuego con un mechero de gas en la vegetación de la zona.

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Como consecuencia de ello, comenzó un incendio en Aguasantas, en Rois, que afectó a una superficie total de 129,82 hectáreas en las parroquias de Leroño, Herbogo y Buxán.

Por todo ello, el Ministerio Público lo considera autor de un delito de incendio forestal y pide para el procesado cinco años de prisión, así como el pago a la Xunta de más de 162.000 euros por gastos derivados del incendio y, entre otros, el pago de más de 18.700 euros a la comunidad de Cernán.