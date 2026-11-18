Iberdrola proyecta instalar un sistema de baterías de 105,7 MWh en el parque eólico de Monte Treito, situado entre los municipios de Dodro, Lousame, Rianxo y Rois Xunta

Iberdrola Renovables Galicia proyecta una batería de almacenamiento para su parque eólico de Monte Treito, en el municipio coruñés de Rois.

El módulo de almacenamiento tendrá una capacidad de 105,7 MWh. El presupuesto para llevar a cabo esta iniciativa es de 19 millones de euros. Este proyecto abre ahora plazo de un mes de alegaciones, según informa la Xunta este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Iberdrola prevé la hibridación de la planta eólica Monte Treito con el sistema de baterías (llamado BAT Monte Treito) para conseguir "un aprovechamiento de infraestructura de conexión a red existente, optimizando la gestión de la energía generada".

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"Los módulos de almacenamiento acumularán parte de la energía eléctrica generada en la planta eólica para optimizar la gestión de la generación de la energía eléctrica en el punto de conexión, de tal forma que conformarán una instalación híbrida. De esta forma, se contribuirá a la flexibilidad de la red, almacenando energía en los momentos de elevada producción y vertiendo a red en los de mayor demanda, fomentando la integración de energías renovables y dando mayor flexibilidad al sistema", detalla la compañía en la memoria del expediente.

Además, recientemente, Iberdrola dio a conocer el proyecto de repotenciación del parque eólico Monte Treito --en los ayuntamientos de Dodro, Lousame, Rianxo y Rois (A Coruña)--, que prevé la instalación de siete nuevos aerogeneradores, con una potencia total de 31,5 MW, para sustituir a los 40 molinos existentes. El presupuesto es de casi 34 millones de euros.

El parque eólico Monte Treito se encuentra en funcionamiento desde el año 2001 e Iberdrola Renovables Galicia promueve una renovación tecnológica completa del parque, que implica la desinstalación de los 40 aerogeneradores existentes y su sustitución por 7 aerogeneradores de mayor potencia y eficiencia, a lo que se suma ahora el proyecto de batería de almacenamiento.