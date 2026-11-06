Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rois

Rois ofrecerá un servizo gratuíto de recollida de plásticos agrícolas directamente nas granxas

Un xestor autorizado retirará os residuos de silos, rolos e invernadoiros nas explotacións. A primeira campaña está prevista para finais de novembro e haberá novas recollidas en marzo e xullo

Redacción Santiago
06/11/2026 16:21
Representantes de 22 empresas gandeiras participaron na xuntanza convocada polo Concello de Rois
Representantes de 22 empresas gandeiras participaron na xuntanza convocada polo Concello de Rois
Juan Martínez
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Concello de Rois aposta por apoiar as explotacións gandeiras coa posta en marcha dun servizo gratuíto de recollida de plásticos agrícolas nas propias granxas. A iniciativa facilitará a xestión destes residuos e evitará que as persoas titulares teñan que encargarse do seu traslado, como sucedía ata agora.

O funcionamento do novo servizo explicouse hoxe, venres 6 de novembro, nunha xuntanza celebrada no auditorio do edificio multiúsos á que asistiron representantes de 22 empresas gandeiras, na súa maioría explotacións de leite e tamén algunha de carne. Na reunión participaron o alcalde, Ramón Tojo Lens; o concelleiro de Desenvolvemento Rural, Iván Fernández Filgueira; o concelleiro de Agricultura e Gandería, José Manuel López Bargo, e a técnica municipal Inmaculada Seage. Entre o público tamén estivo a concelleira Victoria Quiroga. Tanto ela como José Manuel López son titulares de explotacións gandeiras.

O festival Cineuropa celebra este ano a súa 40ª edición, que comeza este venres no Teatro Principal

Cineuropa inaugura este venres a súa 40ª edición con 17 días de cinema e máis de 150 películas

Más información

Ata agora, as persoas responsables das granxas trasladaban os plásticos á planta de reciclaxe de Servia, en Lousame. Tras a finalización, en maio de 2026, do contrato coa Mancomunidade Serra do Barbanza para a recollida de residuos, o Concello organizou este novo sistema. Un xestor autorizado encargarase de retirar os plásticos nas explotacións e transportalos a unha empresa especializada no seu tratamento e reciclaxe.

A medida tivo moi boa acollida entre as persoas asistentes, que agradeceron as facilidades. Durante a xuntanza xa se recolleu información sobre as toneladas de plástico que varias explotacións teñen amoreadas, co obxectivo de organizar a primeira retirada, prevista para finais deste mes de novembro. As seguintes recollidas realizaranse, de xeito aproximado, a finais de marzo e xullo.

O servizo admitirá exclusivamente plásticos agrícolas de silos e rolos, así como de invernadoiros. Deberán estar limpos e amoreados nun lugar da explotación accesible para o camión. Non se recollerán rodas, sacos de tipo big-bag, envases de plástico, redes ou cordas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Representantes de 22 empresas gandeiras participaron na xuntanza convocada polo Concello de Rois

Rois ofrecerá un servizo gratuíto de recollida de plásticos agrícolas directamente nas granxas
redacción santiago
O concelleiro Manuel Cobas e un operario municipal acompaÃ±aron ao alcalde na visita

Roban un kilómetro de cableado del alumbrado público de la senda entre la AC-301 y Seira
redacción santiago
La nueva EDAR de Sorribas contará con un pretratamiento, una fosa séptica soterrada y un humedal de flujo subsuperficial

La Xunta licita por 250.000 euros una nueva depuradora para el núcleo de Sorribas, en Rois
Agencias
20260814_ConseMR_Infraestruturas_Rois

María José Gómez destaca la inversión de 290.000 euros para mejora de infraestructuras rurales en Rois
Europa Press