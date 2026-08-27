Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rois

Roban un kilómetro de cableado del alumbrado público de la senda entre la AC-301 y Seira

El Ayuntamiento de Rois ha denunciado el robo ante la Guardia Civil y reclama una mayor vigilancia policial en el municipio

Redacción Santiago
27/08/2026 17:35
O concelleiro Manuel Cobas e un operario municipal acompaÃ±aron ao alcalde na visita
El concelleiro Manuel Cobas y un operario municipal acompañaron al alcalde en la visita
CONCELLO DE ROIS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Personas desconocidas han robado durante la madrugada de este jueves todo el cableado de cobre del alumbrado público de la senda peatonal que une la rotonda de la AC-301 con la aldea de Seira, en Rois. El tramo afectado tiene aproximadamente un kilómetro de longitud.

Los autores del robo levantaron las arquetas de la instalación, que se encontraba soterrada, y retiraron todo el cableado, dejando a oscuras la senda peatonal, ejecutada hace dos años.

f1adaf4e-8174-41b3-b973-c06c9c9588cf

Localizan en Padrón un proyectil de artillería de la Guerra Civil

Más información

El alcalde de Rois, Ramón Tojo, y el concejal de Medio Ambiente, Manuel Cobas, se desplazaron hasta la zona acompañados por operarios municipales para comprobar los daños. Posteriormente, el Ayuntamiento presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Padrón.

El Ayuntamiento está cuantificando el perjuicio económico ocasionado por el robo. El alcalde ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Galicia un incremento de la vigilancia policial en el municipio.

bikeshow

Ames acoge este sábado la tercera edición del BikeShow de Motorcycles & Rock and Roll

Más información

“Máis alá o prexuízo económico para o Concello, que estamos a cuantificar, o principal problema é a sensación de inseguridade que ten a veciñanza”, asegura Ramón Tojo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O concelleiro Manuel Cobas e un operario municipal acompaÃ±aron ao alcalde na visita

Roban un kilómetro de cableado del alumbrado público de la senda entre la AC-301 y Seira
redacción santiago
La nueva EDAR de Sorribas contará con un pretratamiento, una fosa séptica soterrada y un humedal de flujo subsuperficial

La Xunta licita por 250.000 euros una nueva depuradora para el núcleo de Sorribas, en Rois
Agencias
20260814_ConseMR_Infraestruturas_Rois

María José Gómez destaca la inversión de 290.000 euros para mejora de infraestructuras rurales en Rois
Europa Press
Casa del Concello de Rois

Rois decreta restricciones temporales en el uso del agua para garantizar el abastecimiento
redacción santiago