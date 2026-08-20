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Rois

La Xunta licita por 250.000 euros una nueva depuradora para el núcleo de Sorribas, en Rois

La infraestructura sustituirá al actual sistema de depuración y tendrá capacidad para atender a 46 habitantes; las obras tendrán un plazo de cuatro meses

Agencias
20/08/2026 15:35
La nueva EDAR de Sorribas contará con un pretratamiento, una fosa séptica soterrada y un humedal de flujo subsuperficial
La nueva EDAR de Sorribas contará con un pretratamiento, una fosa séptica soterrada y un humedal de flujo subsuperficial
Concello de Rois
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La Xunta licita por un presupuesto inicial de 250.173,07 euros, IVA incluido, la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en el núcleo de Sorribas, en el ayuntamiento coruñés de Rois, para mejorar el saneamiento.

Según ha indicado el Ejecutivo gallego, el objeto del contrato es la ejecución de una nueva EDAR que contará con los siguientes elementos: pretratamento, fosa séptica soterrada y humedal de flujo subsuperficial.

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Además, realizarán un colector para conducir las aguas residuales hasta la nueva depuradora y otro para llevar el agua ya tratado hasta el punto de vertido, ambos con los correspondientes pozos de registro.

Esta nueva infraestructura está dimensionada para dar servicio la 46 habitantes de este ayuntamiento en el horizonte 2044 y sustituirá el actual sistema de depuración, que presenta un funcionamiento deficiente.

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 18 de septiembre y, tras resolver el procedimiento de licitación, la adjudicataria tendrá cuatro meses para realizar las obras.

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