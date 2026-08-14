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Rois

María José Gómez destaca la inversión de 290.000 euros para mejora de infraestructuras rurales en Rois

La actuación de la Xunta incluye la mejora de 1,85 kilómetros entre Seaxe y Francelos y más de 127.000 euros en ayudas del Plan Camiña Rural

Europa Press
14/08/2026 18:22
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La conselleira de Medio Rural, María José Gómez en su visita a Rois
Xunta de Galicia
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La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este viernes la inversión por parte de la Xunta de cerca de 290.000 euros para la mejora de infraestructuras rurales en el municipio de Rois.

La conselleira ha visitado esta localidad, donde ha comprobado el resultado de las obras ejecutadas en el acondicionamiento de la vía de comunicación entre los núcleos de Seaxe y Francelos

Por un lado, la consellería invirtió en esta actuación algo más de 160.000 euros para la mejora de un tramo de 1,85 kilómetros con asfaltado, limpieza de cunetas e instalación de nueva señalización, entre otros. A esto se suman las ayudas por valor de más de 127.000 euros concedidas al ayuntamiento de Rois en las últimas convocatorias del Plan Camiña Rural para la mejora de caminos en esta localidad.

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La conselleira ha hecho hincapié en la importancia de este tipo de apoyos a las entidades locales, que se pueden beneficiar de estas aportaciones, ya que contribuyen a mejorar unas vías de comunicación que son "estratégicas" en la dinamización social y económica del campo gallego al vertebrar el territorio.

Durante la visita, Gómez ha destacado la apuesta del Gobierno gallego por el Plan Camiña Rural, que subvenciona la ampliación o mejora de caminos que forman parte de la red viaria de acceso a una o varias entidades de población. De hecho, la última convocatoria correspondiente a las anualidades 2026-2027, cuenta con un presupuesto de cerca de 19 millones de euros.

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Desde el año 2016 se actuó en casi 6.700 caminos, con una longitud total de alrededor de 5.200 kilómetros y un importe de ayudas de cerca de 156 millones de euros.

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